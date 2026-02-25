Panamá, 25 de febrero del 2026

    NoticiaNOTICIA.
    TRÁFICO DE MIGRANTES

    Condenan a 18 años de prisión a dos capturados en la Operación Coyote 507

    José González Pinilla
    Condenan a 18 años de prisión a dos capturados en la Operación Coyote 507
    La Policía Nacional de Panamá en coordinación con el Ministerio Público, con el apoyo de la organización internacional OUR RESCUE, desarrolló la Operación Coyote 507. Foto/Cortesía

    Las dos personas que fueron aprehendidas en la madrugada del martes 24 de febrero, durante la Operación Coyote 507, fueron condenadas a 18 años de prisión por el delito de tráfico ilícito de migrantes.

    La Fiscalía Segunda Superior contra la Delincuencia Organizada logró la condena durante una audiencia celebrada este 25 de febrero de 2026.

    Durante la audiencia, la Fiscalía legalizó las aprehensiones de estas dos personas y logró la imputación por tráfico ilícito de migrantes. “Se obtuvo, a través de un acuerdo de pena, la condena antes mencionada”, indicó.

    La Fiscalía también informó que logró el control de allanamiento y registro excepcional, así como la incautación de celulares. Además, el juez impuso como pena accesoria la inhabilitación para ejercer funciones públicas por cinco años, una vez cumplida la pena principal.

    La Operación Coyote 507 se desarrolló en conjunto con agentes de la Policía Nacional en los distritos de San Miguelito y Pedregal, donde fueron aprehendidas estas personas.

    El esquema operaba con personas de nacionalidad venezolana, ecuatoriana, camerunesa y china, utilizando la frontera con Colombia, en la provincia de Darién.

    José González Pinilla

    Editor


