Condenan a 50 años de prisión a exfuncionario de la CSS por delitos sexuales contra tres menores

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El Tribunal de Juicio Oral declaró culpable a Víctor Javier Copeland Ávila por violación agravada, actos libidinosos agravados y corrupción de menores en perjuicio de tres víctimas.

Un exfuncionario de la Caja de Seguro Social (CSS) fue condenado a 50 años de prisión tras ser declarado culpable de los delitos de violación agravada, actos libidinosos agravados y corrupción de menores de edad, en perjuicio de tres víctimas.

La condena fue impuesta por el Tribunal de Juicio Oral del Primer Circuito Judicial de Panamá mediante la Sentencia No. 221/TJ-J, dictada el 30 de julio de 2026. La decisión fue adoptada de forma unánime luego del juicio oral, celebrado entre el 6 y el 16 de julio.

El condenado fue identificado como Víctor Javier Copeland Ávila, quien laboró como funcionario del Seguro Social. Tras valorar las pruebas presentadas durante el proceso, el tribunal lo declaró penalmente responsable y le impuso la pena máxima de 50 años de prisión.

Como pena accesoria, los jueces ordenaron que −una vez cumpla la condena− permanezca inhabilitado durante otros 50 años para ejercer cargos, oficios o profesiones en lugares donde se agrupen regularmente menores de edad, como centros educativos, parvularios, instalaciones deportivas y otros espacios similares.

El fallo también acogió la pretensión civil presentada por la querella coadyuvante y condenó al sentenciado al pago de una indemnización de 30 mil dólares por daño moral, equivalente a 10 mil dólares para cada una de las tres víctimas.

Asimismo, el Tribunal ordenó remitir la sentencia a la Dirección de Investigación Judicial para incorporar al condenado al Sistema Nacional de Registro Oficial de Ofensores Sexuales, de conformidad con la Ley 244 de 2021 (que creó el Sistema Nacional de Registro Oficial de Ofensores Sexuales). También dispuso notificar a la Dirección Institucional de Asuntos de Seguridad Pública, según lo establecido en la Ley 57 de 2011 (que regula la comercialización, tenencia y porte de armas de fuego, municiones y materiales relacionados).