Condenan a 9 años de prisión a responsables del trasiego de 1.5 toneladas de cocaína en Arraiján

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Una pena de 108 meses de prisión fue aplicada a dos ciudadanos a quienes se les decomisó un cargamento de 1,500 kilos de cocaína durante una operación conjunta de la Fiscalía de Drogas y la Policía Nacional en Arraiján.

Un juez de garantías de Panamá Oeste validó un acuerdo de pena en el que ambos imputados aceptaron cumplir 108 meses de cárcel tras declararse culpables del delito de posesión agravada de drogas.

Durante la audiencia celebrada ayer en el Sistema Penal Acusatorio de Panamá Oeste, se legalizó la aprehensión de los procesados y se les imputaron los cargos correspondientes. Tras una negociación con la fiscalía, los imputados aceptaron cumplir la pena de prisión.

Los sancionados fueron detenidos el pasado domingo en dos vehículos que transportaban la droga.

La primera detención se registró en Arraiján, donde una camioneta llevaba 896 kilos de cocaína.

La segunda se produjo en las inmediaciones del Puente Centenario, tras una persecución, cuando un pick-up Isuzu D-Max fue interceptado transportando 1,003 kilos de cocaína.

Las autoridades investigan la posible vinculación de ambos sancionados con una red dedicada a la “contaminación” de contenedores con drogas que llegan en tránsito a los puertos del sector Pacífico.

En lo que va del 2025, se han decomisado aproximadamente 90 toneladas de drogas en operativos a nivel nacional, así como 36 embarcaciones utilizadas para el trasiego de cocaína procedente de Colombia.

Un informe de la Fiscalía de Drogas del 2024 reveló que las redes de narcotráfico están priorizando el mercado europeo, considerado más lucrativo.

Para ello, contratan a pandillas locales y grupos organizados que “contaminan” contenedores con cocaína en los principales puertos de Panamá, aprovechando la posición estratégica del país y su plataforma logística.

Según el informe, los destinos más frecuentes de estos cargamentos incluyen puertos de Francia, Italia, Bélgica y España, con rutas que parten principalmente desde Colombia y Perú.

Recientemente, el pasado 29 de septiembre, las autoridades decomisaron dos toneladas de cocaína dentro de contenedores en la provincia de Colón.

Esta tendencia refleja un aumento en la demanda de drogas en Europa, lo que impulsa a los narcotraficantes a reforzar sus operaciones en Panamá.