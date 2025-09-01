Condenan a cinco años de prisión a la dueña de los salones ‘La Parce’ por blanqueo de capitales

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Katerine Carvalho Hidalgo, dueña de los salones de belleza La Parce, fue condenada a cinco años de prisión por blanqueo de capitales dentro de las acciones de la Operación Génesis.

Carvalho Hidalgo, de nacionalidad colombiana, fue aprehendida el pasado viernes en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, ya que era requerida por la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada por su presunta participación en una red que habría blanqueado aproximadamente $7.1 millones, junto a su pareja sentimental Donald Dale Gutiérrez, la colombiana Narsy Milena Parra y la venezolana Keyubeth Aldana.

En una audiencia celebrada el domingo 31 de agosto, Carvalho Hidalgo alcanzó un acuerdo de pena con la fiscalía. Admitió su responsabilidad en los delitos de blanqueo de capitales y asociación ilícita.

Varios de los salones de belleza estaban a nombre de sociedades.

Durante una audiencia realizada el miércoles en el Sistema Penal Acusatorio de Plaza Ágora, el fiscal contra la delincuencia organizada Eduardo Enrique Rodríguez explicó que la red criminal utilizó múltiples sociedades y la fundación JMK Global Foundation para el trasiego de dinero proveniente de actividades ilícitas.

Además de los salones de belleza La Parce, también usaron otros negocios similares: Leblanc Salon Boutique.

Gutiérrez, que previamente había sido condenado por el delito contra la propiedad industrial, creó varias sociedades anónimas en las que recibió más de $4 millones que eran procedentes de actividades ilícitas.

Según la fiscalía, los fondos blanqueados a través de las sociedades fueron usados para la compra de 11 apartamentos ubicados en áreas residenciales.

Bienes incautados

Entre los bienes incautados a la red se encuentran varios apartamentos distribuidos en diferentes propiedades horizontales de la capital, cuyo valor individual oscila entre $105,000 y $343,000. Entre ellos destacan tres unidades en PH Central Park, un apartamento en PH Toneles, otro en PH Torres Versalles, uno más en PH Torres de Castilla, y los ubicados en PH Plaza Valencia, PH Brisas San Fernando y PH Onix Tower.

También se incautaron residencias y propiedades de alto valor, como una casa de playa en Chame valorada en $366,000 y una residencia en Costa del Este, con un precio de $1,100,000.

Asimismo, las autoridades decomisaron $119,389 en efectivo durante diligencias de allanamiento y registro, así como $543,468 en una cuenta bancaria, que pasaron a favor del Estado como parte del proceso judicial.

En conjunto, estas medidas representan un importante golpe financiero a la red de blanqueo de capitales, asegurando bienes que habían sido adquiridos con recursos provenientes de actividades ilícitas.