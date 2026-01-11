Condenan a exfuncionarios del Banco Nacional por peculado en préstamos de viviendas

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales condenó a penas de 48, 18 y 15 meses de prisión a un grupo de siete personas por el delito de peculado, en perjuicio del Banco Nacional de Panamá (BNP).

Mediante el edicto N.° 19, fijado en el tablero del Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales, se notificó a las partes la condena de 48 meses de cárcel impuesta a Marta Valdés, Gloria Burgos y Jaime Rivera, hallados culpables del delito de peculado doloso.

Asimismo, se impuso una pena de 18 meses de prisión a Marcelis Medina y de 15 meses de cárcel a Xiomara Macías, Henry Sáez y Gina Yipson, por el delito de peculado culposo.

La investigación se inició en 2019, tras detectarse el otorgamiento irregular de 59 préstamos para la adquisición de viviendas en el área de Arraiján, gestionados por una promotora. Durante las pesquisas se identificaron múltiples irregularidades en la documentación presentada.

La Fiscalía determinó que las fichas de la Caja de Seguro Social, las cartas de trabajo y las cartas de referencia utilizadas para acceder a los préstamos habían sido alteradas o falsificadas. Además, se comprobó que varias de las supuestas cartas laborales correspondían a empresas inexistentes..

Banco Nacional de Panamá. LA PRENSA/ Archivoo.

En una inspección realizada por el banco al proyecto habitacional, se constató que las viviendas tenían un valor real de $35 mil, muy por debajo de los $62 mil y $75 mil en los que habían sido sobrevaloradas.

Inicialmente, el caso fue declarado nulo por el Juzgado Quinto Penal Liquidador; no obstante, el Segundo Tribunal de Justicia revocó dicha decisión y ordenó la celebración del juicio contra los implicados.

Entre los sancionados figuran exfuncionarios del BNP, quienes, junto con particulares, se habrían asociado para la obtención irregular de los préstamos, en perjuicio de la entidad bancaria estatal.