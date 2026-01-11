Panamá, 11 de enero del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Peculado

    Condenan a exfuncionarios del Banco Nacional por peculado en préstamos de viviendas

    La investigación se inició en 2019, tras detectarse el otorgamiento irregular de 59 préstamos para la adquisición de viviendas en el área de Arraiján, gestionados por una promotora.

    Juan Manuel Díaz
    Condenan a exfuncionarios del Banco Nacional por peculado en préstamos de viviendas
    La Fiscalía Anticorrupción linvestigó a varios funcionarios por peculado en perjuicio del Banco Nacional de Panamá. Cortesía.

    El Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales condenó a penas de 48, 18 y 15 meses de prisión a un grupo de siete personas por el delito de peculado, en perjuicio del Banco Nacional de Panamá (BNP).

    +info

    Llaman a juicio a 64 personas por caso en perjuicio del Banco Nacional de PanamáCondenan a exfuncionarios del Banco Nacional de Panamá por fraude en créditos de viviendas

    Mediante el edicto N.° 19, fijado en el tablero del Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales, se notificó a las partes la condena de 48 meses de cárcel impuesta a Marta Valdés, Gloria Burgos y Jaime Rivera, hallados culpables del delito de peculado doloso.

    Asimismo, se impuso una pena de 18 meses de prisión a Marcelis Medina y de 15 meses de cárcel a Xiomara Macías, Henry Sáez y Gina Yipson, por el delito de peculado culposo.

    La investigación se inició en 2019, tras detectarse el otorgamiento irregular de 59 préstamos para la adquisición de viviendas en el área de Arraiján, gestionados por una promotora. Durante las pesquisas se identificaron múltiples irregularidades en la documentación presentada.

    La Fiscalía determinó que las fichas de la Caja de Seguro Social, las cartas de trabajo y las cartas de referencia utilizadas para acceder a los préstamos habían sido alteradas o falsificadas. Además, se comprobó que varias de las supuestas cartas laborales correspondían a empresas inexistentes..

    Condenan a exfuncionarios del Banco Nacional por peculado en préstamos de viviendas
    Banco Nacional de Panamá. LA PRENSA/ Archivoo.

    En una inspección realizada por el banco al proyecto habitacional, se constató que las viviendas tenían un valor real de $35 mil, muy por debajo de los $62 mil y $75 mil en los que habían sido sobrevaloradas.

    Inicialmente, el caso fue declarado nulo por el Juzgado Quinto Penal Liquidador; no obstante, el Segundo Tribunal de Justicia revocó dicha decisión y ordenó la celebración del juicio contra los implicados.

    Entre los sancionados figuran exfuncionarios del BNP, quienes, junto con particulares, se habrían asociado para la obtención irregular de los préstamos, en perjuicio de la entidad bancaria estatal.

    Juan Manuel Díaz

    Reportero de Judiciales

    LAS MÁS LEÍDAS

    • ¿Qué pasará ahora con el oro de Venezuela que se encuentra en las bóvedas del Banco de Inglaterra?. Leer más
    • Costa Rica insiste en negociar con Panamá una solución a la disputa comercial. Leer más
    • Moody’s advierte alto riesgo en Venezuela y avizora que la recuperación de Pdvsa tardará años. Leer más
    • ‘Los panameños podrán usar cualquiera de las instalaciones de salud’: Fernando Boyd Galindo. Leer más
    • Chiquita reporta la primera cosecha de banano tras la reactivación en Bocas del Toro. Leer más
    • MEF anuncia pago pendiente de prima de antigüedad para exfuncionarios. Leer más
    • Asociación China revela qué ha sucedido con la reconstrucción del monumento y lamenta la actitud de la alcaldesa de Arraiján. Leer más