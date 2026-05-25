Panamá, 25 de mayo del 2026

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    Peculado

    Condenan a exrepresentante de San Miguelito por desfalco de más de $100 mil

    Eliana Morales Gil
    Condenan a exrepresentante de San Miguelito por desfalco de más de $100 mil
    Roberto Campa Butcher, exrepresentante de Mateo Iturralde. Tomada de Instagram

    Un tribunal declaró culpable a Roberto Campa Butcher, exrepresentante del corregimiento de Mateo Iturralde, en San Miguelito, por el delito de peculado.

    +info

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    La Fiscalía Anticorrupción, a través de su Sección Tercera, acreditó ante el juez la malversación de $102,678.50 en fondos públicos durante el periodo en que Butcher ocupó el cargo, entre 2009 y 2014.

    Butcher ocupó ese puesto con la bandera del Partido Revolucionario Democrático (PRD), agrupación que en esos años controlaba buena parte de las juntas comunales y el municipio de San Miguelito.

    La Procuraduría General de la Nación dio a conocer la noticia a través de su cuenta de X el pasado domingo y destacó el trabajo de la Sección Tercera de la Fiscalía Anticorrupción, unidad especializada en casos que involucran a funcionarios del Estado.

    El artículo 338 del Código Penal establece que el servidor público que sustraiga o malverse fondos del Estado cuya administración o custodia le hayan sido confiados por razón de su cargo recibirá una pena de cuatro a diez años de prisión. Sin embargo, cuando la cuantía supera los $100,000, la pena sube a entre ocho y 15 años de prisión.

    La condena llega más de una década después de que Butcher ejerciera el cargo

    La Prensa llamó dos veces y envió mensaje de texto al abogado defensor de Roberto Butcher para obtener su versión. Al cierre de esta nota, no hubo respuesta. Cualquier pronunciamiento de la defensa se incorporará a esta noticia.

    Eliana Morales Gil

    Editora Sección Política


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