Condenan a exrepresentante de San Miguelito por desfalco de más de $100 mil

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Un tribunal declaró culpable a Roberto Campa Butcher, exrepresentante del corregimiento de Mateo Iturralde, en San Miguelito, por el delito de peculado.

La Fiscalía Anticorrupción, a través de su Sección Tercera, acreditó ante el juez la malversación de $102,678.50 en fondos públicos durante el periodo en que Butcher ocupó el cargo, entre 2009 y 2014.

Butcher ocupó ese puesto con la bandera del Partido Revolucionario Democrático (PRD), agrupación que en esos años controlaba buena parte de las juntas comunales y el municipio de San Miguelito.

La Procuraduría General de la Nación dio a conocer la noticia a través de su cuenta de X el pasado domingo y destacó el trabajo de la Sección Tercera de la Fiscalía Anticorrupción, unidad especializada en casos que involucran a funcionarios del Estado.

#Culpable ⚖️ | La Fiscalía Anticorrupción, representada por su Sección Tercera, obtuvo fallo de culpabilidad contra el representante de corregimiento de Mateo Iturralde (periodo 2009–2014), por el delito de peculado, tras acreditarse la malversación de B/.102,678.50. pic.twitter.com/0YJBcmhYpS — Procuraduría General de la Nación (@PGN_PANAMA) May 23, 2026

El artículo 338 del Código Penal establece que el servidor público que sustraiga o malverse fondos del Estado cuya administración o custodia le hayan sido confiados por razón de su cargo recibirá una pena de cuatro a diez años de prisión. Sin embargo, cuando la cuantía supera los $100,000, la pena sube a entre ocho y 15 años de prisión.

La condena llega más de una década después de que Butcher ejerciera el cargo

La Prensa llamó dos veces y envió mensaje de texto al abogado defensor de Roberto Butcher para obtener su versión. Al cierre de esta nota, no hubo respuesta. Cualquier pronunciamiento de la defensa se incorporará a esta noticia.