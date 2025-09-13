Panamá, 13 de septiembre del 2025

    Condenan a funcionaria de la CSS a 48 meses de prisión por corrupción en caso Sipe

    José González Pinilla
    Condenan a funcionaria de la CSS a 48 meses de prisión por corrupción en caso Sipe
    Funcionarios de la fiscalía y policía durante los allanamientos relacionados con la operación del sistema Sipe.

    Una funcionaria de la Caja de Seguro Social (CSS) fue condenada a 48 meses de prisión por los delitos de falsificación de documentos, corrupción de servidores públicos y blanqueo de capitales.

    La condenada laboraba en la agencia de la CSS de Los Pueblos y había sido aprehendida recientemente.

    De acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción, la mujer fue acusada de falsificar documentos mediante la alteración de la base de datos informática del Sistema de Ingresos y Prestaciones Económicas (Sipe) del Seguro Social.

    También enfrentó cargos por delitos contra la administración pública, en la modalidad de corrupción de servidores públicos, y por blanqueo de capitales. Además, se le impuso una multa de 11,100 dólares.

    En este caso, otro funcionario de los Juzgados Ejecutores de la CSS fue detenido provisionalmente tras una audiencia y suspendido del ejercicio de sus funciones públicas.

    Según las autoridades, ambos estarían vinculados a una red de corrupción que alteraba los datos del Sipe, desde donde se intervenían cuentas de empleadores y planillas para borrar deudas por miles de dólares, generando incluso créditos a favor.

    La CSS informó que, debido a “estos actos de corrupción”, los trabajadores resultaron gravemente afectados porque no se les acreditaba el pago de sus cuotas.

    El Ministerio Público inició esta investigación en 2018, tras una alerta de la CSS sobre irregularidades en el manejo del sistema, que registra los pagos realizados por las empresas al descontar las cuotas obrero–patronales de los trabajadores.

    Hasta la fecha, la investigación ha determinado una lesión patrimonial al Estado por un monto de 184,451 dólares vinculada al Sipe.

    José González Pinilla

    Editor


