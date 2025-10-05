Panamá, 05 de octubre del 2025

    CRIMEN

    Confirman identidad de restos hallados en fosa clandestina en Bocas: corresponden a joven desaparecido

    José González Pinilla
    La Sección de Atención Primaria de la Fiscalía Regional de Bocas del Toro inició una investigación en conjunto con la Policía Nacional. Archivo

    Las autoridades judiciales confirmaron este sábado que los restos hallados en una fosa clandestina en el sector de Finca 4, distrito de Changuinola, provincia de Bocas del Toro, corresponden a un joven reportado como desaparecido hace casi una semana.

    Se trata de Boris Yaseth Guerra Rowe, de 27 años, quien fue visto por última vez la noche del 23 de septiembre.

    De acuerdo con las investigaciones, testigos señalaron que varios sujetos llegaron a su residencia en Finca 4, lo golpearon, lo subieron a un vehículo y se lo llevaron por la fuerza.

    Desde entonces, la Sección de Atención Primaria de la Fiscalía Regional de Bocas del Toro inició una investigación en conjunto con la Policía Nacional.

    Hasta el momento, las autoridades han aprehendido a dos sospechosos vinculados con el secuestro y homicidio de Guerra Rowe. El Ministerio Público informó que aún está pendiente ubicar a una tercera persona.

    José González Pinilla

    Editor

