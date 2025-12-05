Confirman separación del cargo de la decana de Medicina de la Unachi, imputada por presunto peculado

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Tribunal Superior de Apelaciones del Tercer Distrito Judicial (Chiriquí y Bocas del Toro) mantuvo la separación del cargo de la decana de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi), Evelia Aparicio, imputada por la presunta comisión del delito de peculado.

En una audiencia celebrada ayer, los magistrados decidieron mantener la separación del cargo a la funcionaria, por considerar que la medida es pertinente debido a la gravedad del delito por el cual la Fiscalía Anticorrupción le abrió una investigación.

La investigación contra la decana Aparicio se inició a raíz de una denuncia presentada por la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai), en la que se asegura que ejerce simultáneamente funciones en la Caja de Seguro Social como médica y en la Unachi como decana de la Facultad de Medicina.

El pasado 1 de diciembre de 2025, la juez de garantías Saida Romero acogió la imputación presentada por la Fiscalía Anticorrupción y ordenó la separación del cargo de Aparicio en la Unachi.

Aparicio fue exalcaldesa de David (1999-2004) y también tuvo a uno de sus hijos nombrado como investigador administrativo en la Unachi. Se trata de Miguel Esquivel, quien devenga un salario mensual de $2,388, más un sobresueldo de $800.