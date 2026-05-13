Contenedor en desuso era utilizado para ocultar droga con destino a Europa

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Un viejo y destartalado contenedor en desuso, al que estaba prohibido ingresar y que permanecía ubicado en el patio del Puerto de Balboa, era uno de los puntos utilizados por una red de funcionarios y operarios portuarios para ocultar cargamentos de droga con destino a Europa.

Así lo manifestó el fiscal de Drogas, Julio Campines, durante una audiencia de imputación de cargos contra dos técnicos de refrigeración contratados por el puerto para atender contenedores refrigerados.

Campines explicó que, durante una operación de vigilancia y seguimiento realizada por la Dirección Nacional Antidrogas de la Policía Nacional, se descubrió que el contenedor era utilizado para ocultar droga que posteriormente sería enviada al mercado europeo.

Por este caso, la jueza de garantías Teodolinda Cardoze imputó cargos a Abdiel Quintero y Miguel Araúz, quienes habían sido contratados para brindar mantenimiento a los contenedores refrigerados del puerto de Balboa.

La policía y la fiscalía de Drogas realizaron varias diligencias. Cortesía.

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, ambos imputados están vinculados con la introducción de un cargamento de 48 kilos de cocaína que fue dejado dentro del contenedor en desuso para posteriormente ser embarcado en otro contenedor con destino a Europa.

Durante la audiencia, Campines explicó que la droga manejada por esta red criminal tenía como principales destinos Europa, Australia y Estados Unidos.

La jueza Cardoze ordenó la detención provisional de Quintero y Araúz y concedió a la Fiscalía de Drogas un plazo de seis meses para concluir las investigaciones.

Otro de los métodos utilizados para introducir droga a los puertos consistía en ingresarla como carga procedente de la Zona Libre de Colón. Para ello, los miembros de la red criminal abrían los contenedores, introducían la droga y posteriormente clonaban el sello de Aduanas antes de trasladarlos al puerto.

Esto quedó evidenciado con el decomiso de 212 kilos de cocaína encontrados dentro del cabezal de un camión que salió de la Zona Libre de Colón el 30 de mayo de 2025 y que posteriormente fue llevado al Puerto de Balboa.

Por este hecho fueron imputados cargos y se ordenó la detención del camionero Giancarlo Williams, quien fue aprehendido por la Fiscalía de Drogas mientras transportaba la droga.

La jueza de garantías Yuliet Ubillus decretó la detención provisional de Williams al considerar que se trata de un delito grave que puede ocasionar serias afectaciones a la sociedad.

En las oficinas judiciales de Colón está previsto realizar audiencias de imputación contra otro grupo de personas aprehendidas el pasado jueves durante la denominada operación Dársena Cero.

Entre los investigados figuran funcionarios de Aduanas y transportistas presuntamente vinculados con esta organización criminal.

Según la Fiscalía, los funcionarios de Aduanas tenían la función de alterar documentos y simular que la droga correspondía a carga legítima con destino al mercado europeo.