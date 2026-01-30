Contralor Flores califica como ‘gran triunfo’ la inconstitucionalidad del contrato de los puertos con PPC

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El contralor general de la República, Anel Flores, calificó este viernes 30 de enero como un “gran triunfo para la República de Panamá” el fallo de la Corte Suprema de Justicia que declaró inconstitucional el contrato entre el Estado panameño y Panama Ports Company, que opera los puertos de Balboa y Cristóbal.

“Un gran triunfo para la República de Panamá que, obviamente, marca un antes y un después de lo que va a ser nuestra relación portuaria”, afirmó Flores a su salida de la Corte, donde se notificó de la decisión tomada.

Destacó que van a esperar la ejecución de este fallo y que todavía hay algunos trámites por cumplir, pero que eso ya queda en manos de la Autoridad Marítima de Panamá.

Flores no quiso opinar sobre la reacción del gobierno de China por el fallo y señaló que la parte diplomática se la deja al canciller de la República, Javier Martínez Acha.

Ante la posibilidad de que esta decisión llegue a tribunales internacionales, tal como ocurrió con la mina de Cobre de Donoso, dijo que se interpusieron las demandas ante la Corte porque había algún tipo de cosas que no estaban correctas con el contrato. “Pero bueno, las partes tienen todos los derechos de responder y defenderse si sienten que han sido violados sus derechos en algún momento”.

Destacó que el Gobierno está trabajando este tema con un equipo de profesionales, preparándose para este momento.

“Bueno, yo creo que ya nosotros concluimos. Esto ya ahora queda en manos del Ejecutivo, obviamente de la Autoridad Marítima panameña y, obviamente, estaremos siempre apoyando de lado nuestro con lo que nos corresponda. Pero yo creo que el trabajo nuestro terminó el día de hoy. Las denuncias que presentamos —o las demandas que presentamos hace unos meses—, obviamente estábamos obligados por lo que nos obliga la ley, que es preservar los bienes y patrimonio de los panameños. Yo creo que el fallo de hoy refleja eso: que hoy día podemos decir con mucha claridad que estos puertos nuevamente son responsabilidad del pueblo panameño y será para el bien y el beneficio, de la mayor colectividad de los bienes de los panameños”.

En horas de la noche de este jueves 29 de enero de 2026, se informó que la decisión del Pleno de la Corte fue unánime y el magistrado ponente fue Carlos Villalobos.

PPC, que es filial del consorcio hongkonés CK Hutchison, tiene la concesión para administrar los puertos de Balboa (Panamá) y Cristóbal (Colón).