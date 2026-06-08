¿Corrupción?: Las claves detrás de la masiva evasión en La Joyita

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La Policía Nacional, el Servicio Nacional de Fronteras y el Servicio Nacional Aeronaval, mantienen operativos para dar con la captura del resto de los evadidos.

La evasión de 195 privados de libertad del Centro Penitenciario La Joyita es un grave caso de corrupción que debe motivar a las autoridades del Ministerio de Gobierno a la aplicación de controles efectivos de quienes están a cargo de su seguridad, así lo estimó el exministro de seguridad, Jhonatan Del Rosario.

Del Rosario explicó que una fuga masiva de este tipo implica que los reos pudieron vulnerar múltiples anillos de seguridad interna como externa y que resulta muy sospechoso que todos fallaron en ese momento.

Explicó que la seguridad dentro de los pabellones está manejada por custodios del Ministerio de Gobierno y Justicia y que la seguridad perimetral está a cargo de la policía y que ambos deben tener una coordinación operativa de control.

También aseguró que tanto el Ministerio de Seguridad (Policía Nacional) y el Ministerio de Gobierno, debieron reaccionar “más rápido ante esta situación de crisis” y haber dado los perfiles de los evadidos y presentarlos de manera conjunta e inmediata.

La fuga se produjo a las 12:45 p.m. del pasado 1 junio y no fue hasta las 6:00 p.m. del martes que las autoridades dieron una conferencia en la que se dieron algunos de detalles de la evasión, como la cantidad prófugos y se anunció el fallecimiento de tres privados de libertad, sin mencionar en qué circunstancias se produjeron.

Celulares, radios, armas de fuego, consolas de videojuegos, antenas wifi y presuntas sustancias ilícitas fueron encontrados durante la requisa.

Del Rosario planteó la necesidad de realizar mejoras urgentes en las cercas perimetrales de las cárceles, adquirir equipos de tecnológicos para bloquear celulares, colocar escáneres para la revisión del personal que ingresa a los recintos penitenciarios, aplicar pruebas de polígrafos a quienes trabajan allí y el aumento de penas para quienes se evaden y para los que colaboran en la fuga como medidas para mejorar los niveles de seguridad.

‘En las cárceles líderes de pandillas tienen hegemonía’

También el exdefensor del Pueblo Eduardo Lablanc reconoció que hubo una gran falla en la seguridad del penal, ya que no es normal que se produzca una fuga masiva de privados de libertad.

Leblanc insistió que la crisis en las cárceles lleva varios años sin que ningún gobierno haya logrado establecer una política coherente para resolverla.

El exfuncionario detalló que en hay pabellones en las cárceles en los que líderes de pandillas tienen hegemonía sobre el resto de los privados de libertad y que en las cárceles se dan ajustes de cuentas que han llevado a la muerte líderes de pandillas.

En una serie de requisas realizadas desde el pasado sábado en la cárcel La Joyita las autoridades han decomisado seis armas de fuego, 68 municiones, 336 teléfonos celulares, 167 televisores, 35 routers Wi-Fi, cinco antenas Starlink, 332 sobres con presuntas sustancias ilícitas y $9,867 en efectivo.

También las autoridades han revelado que se mantienen prófugos 17 privados de libertad por los que se ofrecen $1,000 de recompensa a quien entregue información que lleve a su captura.