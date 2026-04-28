Investigación por contaminación del río La Villa avanza tras decisión de la Corte Suprema

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La Corte Suprema de Justicia dio luz verde para continuar con las investigaciones relacionadas con la contaminación de las aguas del río La Villa, que son usadas para abastecer a las comunidades de las provincias de Herrera y Los Santos.

Tras resolver un amparo de garantías, la Corte avaló una decisión del Tribunal Superior del Cuarto Distrito Judicial (Herrera y Los Santos), que dio por presentada la imputación de la Fiscalía de Circuito de Los Santos contra Albino Muñoz, propietario de una porqueriza que, según las investigaciones, incumplía las normas medioambientales al arrojar sus desechos en una quebrada que desemboca en el río Estibaná, que a su vez es afluente del río La Villa.

El 18 de agosto de 2025, el juez de garantías de Los Santos, Indira Moreno, negó la presentación de la imputación presentada por la fiscal Ana Gloria Bustamante, pero esta última apeló esa decisión ante el Tribunal Superior de Los Santos y Herrera, que revocó la decisión del juez y ordenó imputar a Muñoz.

Sin embargo, la defensa de Muñoz presentó un amparo ante la Corte, alegando violaciones a sus garantías fundamentales y al debido proceso, pero la Corte validó la actuación del tribunal y la fiscalía.

Tras la decisión de la Corte, el juez de garantías debe acoger la imputación y fijar un término de investigación para que la fiscalía realice diligencias y practique pruebas a fin de establecer la existencia de una afectación al medio ambiente, la contaminación de las aguas y la presunta responsabilidad del investigado.

El Pleno de la Corte dio luz verde para continuar investigación por contaminación de aguas en Azuero. LP Isaac Ortega

Esta es una de varias investigaciones que adelantan las autoridades en las provincias de Los Santos y Herrera sobre la contaminación de ríos y quebradas, que han ocasionado una crisis que mantiene a las poblaciones de Chitré y La Villa de Los Santos sin agua apta para el consumo humano.

Miles de hogares han permanecido sin acceso regular a agua potable, obligados a depender de carros cisterna o a comprar agua embotellada, lo que ha generado una presión económica adicional en las familias.

Para la solución temporal del problema, las autoridades analizan la perforación de pozos para el abastecimiento de las comunidades que en la actualidad no tienen acceso al vital líquido.

El ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, hace poco reiteró que el agua en la región de Azuero no es apta para el consumo humano y advirtió que la medida de no ingerirla se mantendrá hasta que se logre garantizar el saneamiento de los afluentes.

El titular de Salud explicó que la decisión responde a la presencia de contaminantes, ya sean de origen agroquímico o biológico, lo que impide asegurar su potabilidad. “Si no es potable, esa agua no se puede tomar”, subrayó, al tiempo que indicó que solo mediante procesos como hervirla podría reducirse el riesgo para la población.

La crisis del agua en Azuero afecta desde el año pasado a más de 100 mil personas en Herrera y Los Santos, debido a la contaminación en los ríos La Villa, Estibaná y Santa María.