Corte Suprema declara en desacato a Udelas por no reintegrar a dos docentes

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La Corte Suprema de Justicia declaró en desacato a la Universidad Especializada de las Américas (Udelas) por haberse resistido a cumplir sendas sentencias expedidas por esa corporación de justicia, en las que se ordenó el reintegro a sus cargos de los profesores Gianna Rueda Manzano y Pedro Arcia. Además, ordenó que, en un término de 60 días, remita a la Corte las constancias del reintegro de ambos docentes.

En sendos fallos expedidos el pasado 7 de agosto, que llevan la firma de la magistrada María Cristina Chen Stanziola y fueron adoptados de manera unánime por el pleno de la Corte, se conmina a Udelas a dar cumplimiento al reintegro de ambos docentes.

El 30 de septiembre de 2025 Nicolasa Terreros tomó posesión como rectora ante la ministra de Educación, Lucy Molinar. Cortesía

En el caso de Rueda, su destitución se produjo el 24 de octubre de 2024 y la Corte ordenó su reintegro mediante un fallo del 13 de mayo de 2025. Sin embargo, a pesar del mandato de la Corte Suprema de Justicia, su reintegro no se hizo efectivo.

Lo mismo ocurre con el caso del profesor Pedro Arcia, quien fue destituido de esa universidad sin causa justificada, tras desempeñarse como docente durante 27 años. Arcia fue uno de los fundadores de la universidad y se desempeñó como decano de la Facultad de Educación Social y Desarrollo Humano.

Ginna Rueda fue candidata a rectora de Udelas

En ambos fallos, la magistrada Chen Stanziola ordenó cumplir con el pago de los salarios dejados de percibir desde la emisión de las resoluciones de destitución de ambos docentes hasta que se haga efectivo su reintegro.

Gianna Rueda, quien fue candidata a la rectoría de Udelas e incluso fue proclamada rectora por un grupo de docentes en 2024, fue destituida oficialmente de esta casa de estudios, según consta en la Resolución N.° 031-2024, del 24 de octubre de 2024, tras concluir una investigación realizada por el Tribunal de Disciplina Docente de la entidad.

El documento mediante el cual se ordenó su destitución señalaba que “se sanciona a la profesora Rueda Manzano por faltas disciplinarias de máxima gravedad”. Esa decisión fue respaldada por el Tribunal de Disciplina y firmada por la actual rectora de Udelas, Nicolasa Terreros Barrios.

Además, el documento señalaba que “no se reconocería el pago de los salarios dejados de percibir, dado que la responsabilidad administrativa de la funcionaria ha quedado debidamente acreditada”.

María Cristina Chen Stanziola fue la ponente en ambos fallos.

A Rueda se le atribuyeron supuestas conductas como utilizar la institución para beneficios personales, emplear documentos falsificados o plagiados, calumniar e injuriar a miembros de la universidad, obstaculizar la labor de cualquier instancia, órgano o comisión universitaria y participar en actos contrarios a las buenas costumbres, entre otras.

Terreros fue electa el 13 de junio de 2024, luego de que el Consejo Superior Universitario, controlado por el anterior rector, Bosco Bernal, anulara la elección de Rueda celebrada el 27 de noviembre de 2023.

En su momento, un grupo de docentes de Udelas denunció una serie de destituciones en esta casa de estudios superiores, entre las que mencionó las de los profesores Arcia y Jazmina Zorrilla, de la Regional de Colón.

La decisión de la Corte fue notificada a través de los edictos N.° 1109 y N.° 1106, que fueron fijados en el tablero de la Secretaría de la Corte el pasado viernes.