Panamá, 23 de abril del 2026

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    Blanqueo de capitales

    Corte mantiene condena a Martinelli en caso New Business, tras desestimar tres demandas de inconstitucionalidad

    Juan Manuel Díaz
    Corte mantiene condena a Martinelli en caso New Business, tras desestimar tres demandas de inconstitucionalidad
    El expresidente Ricardo Martinelli durante su asilo en Bogotá, Colombia. Tomada de @ricardomartinelli99

    La Corte Suprema de Justicia declaró que no son inconstitucionales ni la orden de indagatoria ni la sentencia condenatoria contra el expresidente Ricardo Martinelli Berrocal (2009-2014) por lavado de dinero en el denominado caso New Business.

    +info

    La sentencia condenatoria de New Business queda ejecutoriada, a partir de hoyOrdenan la detención de Ricardo Martinelli por los casos Odebrecht y New BusinessCaso New Business: niegan la advertencia de inconstitucionalidad presentada por Martinelli

    La decisión se conoció a través del Edicto 560, divulgado por la secretaria general del Órgano Judicial este 22 de abril, y lleva la firma del magistrado Olmedo Arrocha, quien actuó como ponente de tres demandas de inconstitucionalidad: dos presentadas por Ángel Alvarez y otra por Nadia Castillo.

    La orden de indagatoria fue dictada por el fiscal especializado contra la Delincuencia Organizada, Emeldo Márquez. En tanto, la sentencia fue expedida el 17 de julio de 2023, por el Juzgado Segundo Liquidador de Causas Penales (ya clausurado), a cargo de la juez Baloisa Marquínez.

    Por el caso New Business, Martinelli (que el año pasado se asiló en Colombia) fue condenado a 128 meses de prisión y al pago de una multa de $19.2 millones. También fue inhabilitado para ocupar cargos públicos.

    Álvarez presentó una de las demandas en representación de la exprimera dama Marta Linares de Martinelli, contra la orden No.1 de 30 de junio de 2020 por la cual la fiscalía ordenó la indagatoria del exmandatario.

    La otra demanda de Álvarez es contra la sentencia que dictó la juez Marquínez contra Martinelli y cuatro imputados más: Daniel Ochy, Janeth Vásquez, Valentín Martínez e Iván Arrocha.

    Corte mantiene condena a Martinelli en caso New Business, tras desestimar tres demandas de inconstitucionalidad
    Baloisa Marquínez, juez del caso New Business. Archivo.

    Mientras que la abogada Castillo también demandó por inconstitucional la orden de indagatoria firmada por el fiscal Márquez.

    Estos son unos de los últimos recursos ensayados por la defensa de Martinelli para dejar sin efecto la sentencia en su contra por blanqueo de capitales.

    Martinelli llegó a Colombia el 10 de mayo del 2025, tras salir de la embajada de Panamá en Nicaragua, donde permaneció desde el 7 de febrero de 2024.

    Juan Manuel Díaz

    Reportero de Judiciales

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