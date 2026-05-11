Corte mantiene en la cárcel de Punta Coco a seis reos de extrema peligrosidad

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Un fallo de la Corte Suprema de Justicia mantendrá recluidos en el penal de Punta Coco a seis internos considerados por las autoridades como los delincuentes de mayor peligrosidad y que presentan un perfil de riesgo para la comunidad.

Bajo la ponencia de la magistrada Maribel Cornejo y con el respaldo de los restantes ocho miembros del Pleno de la Corte, dicha corporación de justicia decidió no acceder a un recurso de habeas corpus correctivo a favor de Juan Vicente Blandford, José Cossio, Carlos Mosquera, Carlos Candanedo, Eduardo Macea y Luis Guerrero Gaviria.

La decisión de los magistrados de la Corte se fundamentó en el Decreto Ejecutivo No.72 del 30 de mayo de 2018, por el cual se crean los centros penitenciarios para los privados de libertad catalogados como de peligrosidad extrema.

Además, se indica que dichos centros de reclusión fueron creados para defender a la colectividad de las actividades de personas implicadas en la comisión de delitos graves y que pueden representar un riesgo para la comunidad.

José Cossio fue capturado el 28 de agosto pasado en un retén en Costa del Este. Archivo

Juan Vicente Blandford fue detenido en enero de 2022 dentro de la operación Piedra Negra, en la que se desmanteló una red criminal dedicada al tráfico de drogas.

A Blandford, las autoridades también lo vinculan con las operaciones Éxodo y Ballena, en las que la Fiscalía de Drogas intervino dos redes criminales dedicadas al narcotráfico. Según las pesquisas, Blandford era quien presuntamente controlaba el accionar de ambos grupos.

En tanto, José Cossio, presunto cabecilla de la pandilla Calor Calor, fue condenado en 2019 a 74 meses de prisión por un caso relacionado con drogas y a otros 48 meses de cárcel por haberse evadido del centro penitenciario La Joya en 2014.

Parte del dinero en efectivo que fue decomisado en la operación Alpes en la se aprehendio a Carlos Mosquera. Cortesía

El 2021, los magistrados de la Corte presentaron una denuncia en el Ministerio Público luego de que un juez liberó de manera irregular a Cossio, sin que hubiese cumplido la totalidad de las penas impuestas.

Mientras que Carlos Mosquera también está procesado por el delito de conspiración para el tráfico de drogas. Mosquera fue aprehendido en la operación Alpes, en la que se decomisaron $1.9 millones en efectivo y $1.7 millones en autos de lujo. La Corte avaló el traslado del reo a Punta Coco en mayo de 2024.

Eduardo Macea (alias Marshall) mantiene una condena de 15 años de cárcel desde agosto de 2022 por el delito de posesión agravada de drogas. Macea fue aprehendido en 2019 durante un operativo policial en el área de Amador, en el que se produjo un fuerte intercambio de disparos.

Por su parte, Carlos Candanedo mantiene una sentencia de 50 años de prisión por su vinculación con la muerte de un miembro de la policía en abril de 2016, en el área de Cabuya, Tocumen.

Mientras que Luis Guerrero (alias Warriors) fue detenido en 2019 por narcotráfico y se le vincula a varias estructuras criminales relacionadas con el tráfico de estupefacientes.