Corte mantiene jubilación especial para 142 jueces y magistrados titulares; exigen eliminación completa

La decisión asumida por el pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de suspender parte del acuerdo No. 407 del 18 de julio de 2024 −que creó un fondo de jubilación para sus miembros− deja la puerta abierta para que unos 20 magistrados de tribunales superiores y 122 jueces de circuito y municipales reciban este beneficio.

Durante la sesión extraordinaria realizada el pasado martes, los nueve magistrados del pleno decidieron decretar la suspensión del beneficio del fondo de compensación que les permitiría obtener una jubilación con el 100% de su último salario.

No obstante, mantuvieron el beneficio del 60% de su último salario para magistrados de tribunales superiores y 50% para jueces.

En el comunicado hecho público la noche del martes, los magistrados de la Corte sostienen que el acuerdo No. 407 es respetuoso de la Constitución y la ley y que con él se intenta reconocer y dignificar la labor de los jueces y magistrados, quienes brindan un valioso servicio al país; por lo tanto, merecen respeto y mejores condiciones de vida.

Al mismo tiempo rechazaron toda injerencia de otros órganos del Estado, en los asuntos que únicamente competen al Judicial, así como la diatriba pública y la desinformación sobre el contenido del acuerdo No. 407.

Paralelamente, funcionarios del Órgano Judicial, que solicitaron el anonimato, explicaron que el artículo 212 de la Constitución precisa que los cargos en este órgano son incompatibles con toda participación en la política, salvo la emisión del voto en las elecciones, con el ejercicio de la abogacía y el comercio y cualquier otro cargo retribuido, excepto el establecido en el artículo 208, que consiste en que los magistrados y jueces solo pueden ejercer como docentes.

Y que esa disposición es aplicable a los servidores judiciales que no están incluidos en el citado fondo de jubilación.

Entre los argumentos utilizados por el pleno de la Corte para justificar la creación del fondo jubilación está el grado de responsabilidad que asumen los jueces y magistrados al momento de resolver temas trascendentales que pueden generar riesgos personales y profesionales. Además de que el fondo podía servir de estímulo para aquellos jueces y magistrados que alcanzan la edad de jubilación.

Gremios insisten en eliminación del fondo

A pesar de los argumentos dados por los magistrados de la Corte, algunas organizaciones como la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá criticaron la existencia del fondo.

Su presidente, Juan Arias, estimó que el fondo de compensación para magistrados y jueces debe ser eliminado por completo.

Arias explicó que “una suspensión no es lo que la ciudadanía está solicitando, y mucho menos una suspensión parcial, ya que están probándonos para ver cómo les va”, afirmó a Telemetro Reporta.

Arias insistió en que “como he dicho anteriormente, existen los fondos de jubilaciones privadas, tipo el Plan de Retiro Anticipado Autofinanciable: los maestros y profesores sacan de su salario para poder tener una jubilación especial aparte. Bueno, invitamos a los magistrados que en estos momentos ganan 14 mil dólares, ya que tuvieron un aumento recientemente, a que hagan lo propio”, planteó el empresario.

También el Club Kiwanis calificó el acuerdo de la Corte como “despropósito” y “un fatal proceder” que agrava la crisis que viven las instituciones del país.

La organización reprochó que la Corte, a la que la Constitución encarga la custodia de la integridad de la Carta Magna, se haya “colocado por encima de la ley, de la justicia y de la ética”.

En tanto, la Asociación Panameña de Ejecutivo de Empresa (Apede) y el Consejo Nacional de Empresa Privada (Conep) consideraron el fondo creado por la Corte como “privilegio injustificado” y “desconectado de la realidad”.

Ambas organizaciones coincidieron en calificar el beneficio como “imprudente, inoportuno y éticamente cuestionable”.

Hay que recordar también que el contralor general de la República, varias figuras del Ejecutivo y de la Asamblea Nacional criticaron el acuerdo.

En una entrevista ayer con La Prensa, a propósito de su visita a las instalaciones de Corprensa para participar en el consejo editorial, el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, reiteró su oposición al acuerdo.

El ministro no pudo convencer a María Eugenia López

Chapman reveló que advirtió de forma directa y privada a magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Tribunal Electoral sobre el impacto del aumento salarial de 4 mil dólares aprobado en la Corte. Señaló que conversó telefónicamente con la magistrada presidenta de la Corte para exponerle “las inconveniencias para el país, para las finanzas públicas y para el entorno político y social”.

Hay que recordar que el 8 de enero de 2024 los magistrados de la Corte decidieron hacerse un ajuste salarial de $4,000, que elevó su salario a $14 mil por mes. Esto como antecedente al plan de retiro que se conoció recientemente.

Chapman aclaró que entiende la autonomía legal de estos órganos y que el Ejecutivo no tiene facultad para intervenir, pero consideró necesario expresar su opinión “no solo como ministro de Estado, sino como panameño”.

Indicó que también manifestó sus reparos respecto al programa de jubilaciones y retiros, y que la presidenta de la Corte lo contactó nuevamente para conversar sobre el tema. Pese a las objeciones planteadas, el ministro subrayó que “ellos tienen total autonomía para tomar esa decisión”.