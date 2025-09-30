Panamá, 30 de septiembre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Huelga

    Corte no admite dos nuevos amparos contra decisión del Meduca de retener pagos a educadores huelguistas

    Juan Manuel Díaz
    Corte no admite dos nuevos amparos contra decisión del Meduca de retener pagos a educadores huelguistas
    Recientes protestas de educadores en rechazo a la Ley 462 de la Caja de Seguro Social. LP Archivo

    La Corte Suprema de Justicia (CSJ) desestimó dos amparos de garantías —presentados por la Asociación de Educadores Veragüenses (Aeve) y la Asociación de Educadores de San Miguelito 2000 (Edusan 2000)— que atacaban la decisión del Ministerio de Educación de suspender y retener los salarios a los educadores que participaron de una huelga contra la aprobación de la Ley 462 que introdujo modificaciones al sistema de pensiones de la Caja de Seguro Social (CSS).

    +info

    CSJ desestima amparo de Asoprof contra retención de salarios a educadoresEducadores acuerdan seguir con las acciones de protesta en las callesPolicía reabre varios puntos en Bocas del Toro y decomisa bombas molotov en medio de enfrentamientos

    En sendos fallos −que llevan la firma de los magistrados Olmedo Arrocha y Ariadne García− el pleno de la Corte decidió no admitir los amparos presentados por Aeve y Edusan 2000 en los que se alegaba la violación de los derechos humanos de los educadores.

    Ya el pasado 24 de septiembre la Corte rechazó un primer amparo interpuesto por la Asociación de Profesores de Panamá (Asoprof) que también buscaba un pronunciamiento de la Corte sobre la violación de los derechos humanos de los profesores a los que se les retuvieron los salarios.

    En los tres casos, la Corte argumentó que los demandantes no habían agotado las acciones legales para oponerse a las decisiones asumidas por la ministra de Educación, Lucy Molinar.

    En este caso los educadores debieron acudir a la Sala Tercera Contencioso Administrativa de la Corte y presentar un recurso de nulidad contra la decisión adoptada por el Meduca.

    Corte no admite dos nuevos amparos contra decisión del Meduca de retener pagos a educadores huelguistas
    Los gremios magisteriales protestaron frente a la sede del Ministerio de Educación en Cárdenas. Foto: Tomada de Aeve.

    También detalla que en este caso no se cumplió con lo establecido en el artículo 2,619 del Código Judicial, en el que se establece que entre los requisitos para la presentación de una demanda están " mención expresa de la orden impugnada; nombre del servidor público, funcionario, institución o corporación que la impartió, los hechos en que funda su pretensión; y las garantías fundamentales que se estimen infringidas y el concepto en que lo han sido.

    Los tres amparos no admitidos por la Corte fueron presentados tras la publicación del comunicado de 12 de mayo de 2025, publicado por el Meduca en redes sociales y medios de comunicación, en los que se anunció la retención de los salarios a los educadores que se encontraban en huelga.

    El Meduca también anunció el reemplazo de aquellos docentes que no acudieron a sus puestos de trabajo. Los educadores alegan que el Decreto Ejecutivo No.17, firmado por el presidente José Raúl Mulino y la ministra Molinar −que permitió llenar las vacantes dejadas por los docentes que protestaban desde abril− es ilegal y atenta contra el derecho al trabajo de los educadores.

    Los educadores afectados por esta última medida han presentado la reconsideración al Meduca y algunos ya han presentado recursos ante la Sala Tercera de la Corte.

    La protesta en la que participaban los maestros y profesores también rechazaba una eventual reapertura de la mina de cobre ubicada en Donoso, provincia de Colón, y la firma de un memorando de entendimiento que permite el despliegue de soldados del Ejército de Estados Unidos en territorio panameño.

    Juan Manuel Díaz

    Reportero de Judiciales


    Ofertas exclusivas de tiendapanama.com

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Allanan dos residencias y hallan más de 3 mil cajas de zapatos sin respaldo legal. Leer más
    • Segundo pago del PASE-U 2025 inicia el 1 de octubre en dos provincias. Leer más
    • Aprehenden a 22 colombianos y decomisan 4 envases con oro en Guna Yala, tras operativo contra la minería ilegal. Leer más
    • Construcción subterránea de la Línea 3: tres métodos constructivos en marcha simultáneamente. Leer más
    • Panel arbitral queda en firme en demandas de First Quantum contra Panamá por la mina. Leer más
    • ¿Cuánto subirán los salarios en Panamá? Estos son los sectores mejor pagados. Leer más
    • Premios Juventud en Panamá alcanzan una audiencia estimada de 50 millones de espectadores en todo el mundo. Leer más