Corte Suprema de Justicia valida investigación por blanqueo a red con nexos en España y Dubai

Una decisión de la Corte Suprema de Justicia validó la investigación por presunto blanqueo de capitales a Jaime Powell, alias Yunya, a quien se vincula a una red que utiliza los puertos de Colón para enviar droga a España.

A Powell se le sigue una investigación paralela en España por nexos con una red afincada en Dubai que presuntamente mueve droga hacia puertos europeos.

Bajo la ponencia de la magistrada Ángela Russo, la Corte Suprema de Justicia no acogió un amparo de garantías presentado por Powell contra la decisión asumida por la juez de garantías Tulia Morelos, que no acogió un recurso de afectación de derechos por supuesto doble juzgamiento.

La juez Morelos, en una audiencia de afectación de derechos, determinó que la Fiscalía de Drogas no había violado las garantías fundamentales de Powell al llevar una investigación por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales, cuando en España se le sigue un proceso por el mismo delito.

El 31 de marzo pasado el Primer Tribunal de Justicia también rechazó un recurso presentado por Powell contra la decisión del juez Morelos.

En aquella ocasión el Tribunal argumentó que en este caso, dicho principio no es aplicable, pues cada país tiene su propio sistema jurídico y sus propias leyes. Así, lo que es considerado un delito en un país puede no serlo en otro.

Tras esta decisión del Primer Tribunal Superior, la defensa de Powell recurrió a la Corte Suprema de Justicia.

La defensa de Powell argumenta que las garantías fundamentales de su cliente fueron violentadas, al sostener que se le está sometiendo a un doble juzgamiento, ya que existe un proceso en España y otro en Panamá por la presunta comisión del mismo delito.

La Fiscalía de Drogas solicitó asistencia judicial internacional a las autoridades españolas y de Dubái para obtener detalles de las investigaciones llevadas a cabo en esos países contra este presunto grupo criminal.

Powell mantiene la calidad de indiciado dentro de la denominada investigación Éxodo, que desmanteló una red ligada a presuntas actividades de tráfico de drogas, entre cuyos cabecillas figura Juan Vicente Blandford, quien supuestamente desde la cárcel daba directrices a Powell y a Anthony Meza, este último detenido en Dubái.

Según la investigación de la Fiscalía, esta red criminal enviaba drogas desde puertos ubicados en la provincia de Colón hacia Europa.

De acuerdo con la información aportada por la Fiscalía, en Dubái se inició la operación denominada Desertlight, mientras que en España a la misma se le denominó operación Faucas; en ambas se vincula a la misma red criminal.

El 25 de abril de 2024, la juez de garantías Yanina Mosquera imputó cargos a 32 personas y ordenó la detención provisional de 14 de ellas dentro de la operación Éxodo.