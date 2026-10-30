Corte Suprema declara legal traslado a Coiba de alias ‘El Abogado’, ligado a la pandilla Bagdad

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La Corte Suprema de Justicia declaró legal el traslado a la isla de Coiba de Jean Carlos Valencia Escobar (alias El Abogado), señalado por las autoridades como uno de los líderes de la pandilla Bagdad, quien fuera extraditado de España el pasado mes de julio.

La decisión, bajo la ponencia de la magistrada Maribel Cornejo, fue comunicada a través del Edicto No. 1559, publicado en la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia el pasado 28 de octubre.

El fallo tiene como fundamentos la Ley 55 del 2003, que regula el Sistema Penitenciario y que faculta a dicha entidad para el traslado de privados de libertad a determinado penal por razones de seguridad.

Valencia Escobar es señalado por el Ministerio Público como uno de los presuntos cabecillas de la pandilla Bagdad Santa Eduviges y figura entre los principales requeridos de la operación antipandillas ‘Combate’, desarrollada el pasado 22 de mayo, como parte de las acciones dirigidas a desarticular estructuras criminales dedicadas a diversas actividades delictivas.

Tras su captura en España, las autoridades panameñas iniciaron el proceso de extradición para que enfrentara la justicia en el país. La detención se produjo en la Plaza de Santa Ana, en Madrid, durante una operación ejecutada por la Sección de Localización de Fugitivos de la Policía Nacional de España, en coordinación con Interpol.

Traslado de presos a Coiba. Captura de pantalla

De acuerdo con las investigaciones, esta estructura criminal, identificada como una filial de la pandilla Bagdad, liderada por “Cholo Chorrillo”, operaba principalmente en el sector este de Panamá y San Miguelito.

A sus integrantes se les atribuyen presuntos delitos como homicidios, robos y asaltos cometidos en sectores como Tocumen, Pacora, Chepo y San Miguelito.

El pasado 29 de junio, el Ministerio de Seguridad, a través de un comunicado, informó que el traslado ocurrió bajo estrictas medidas de seguridad y con participación coordinada de la Policía Nacional y el Servicio Nacional Aeronaval (Senan).

Traslado de presos de Punta Coco a Coiba. Captura de pantalla

En la actualidad, esa sede del Senan alberga a unos 36 privados de libertad considerados líderes de pandillas y reos de alta peligrosidad implicados en la comisión de delitos graves como homicidio, narcotráfico y blanqueo de capitales.