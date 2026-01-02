Corte Suprema se reúne la tarde de este viernes para elegir a su nuevo presidente

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) está convocado para las 3:30 p.m. de este viernes 2 de enero de 2026 a una reunión extraordinaria con el objetivo de escoger al nuevo presidente de esa corporación de justicia para el período 2026-2027.

Durante la sesión, los magistrados llevarán a cabo un proceso de votación interna para elegir tanto al presidente como al vicepresidente de la CSJ.

El magistrado que resulte electo como presidente sucederá a María Eugenia López Arias, quien concluye dos períodos consecutivos al frente del Órgano Judicial.

Vistas de los Magistrados que conforman el el Pleno de la Corte.



El pleno de la Corte Suprema está integrado por nueve magistrados, y la elección se definirá por mayoría simple, es decir, con al menos cinco votos.

Cabe recordar que el presidente de la Corte Suprema de Justicia es la máxima autoridad administrativa y representativa del Órgano Judicial.

Entre sus funciones se encuentran presidir las sesiones del pleno, coordinar la agenda institucional, representar a la Corte ante los demás órganos del Estado y supervisar la gestión administrativa del sistema judicial.