    ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

    Corte Suprema se reúne la tarde de este viernes para elegir a su nuevo presidente

    Juan Manuel Díaz
    En la foto se aprecian a varios magistrados de la Corte Suprema de Justicia de Panamá, la tarde de este viernes 2 de enero. LP Juan Manuel Díaz

    El pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) está convocado para las 3:30 p.m. de este viernes 2 de enero de 2026 a una reunión extraordinaria con el objetivo de escoger al nuevo presidente de esa corporación de justicia para el período 2026-2027.

    El pulso por la presidencia de la Corte Suprema de Justicia

    Durante la sesión, los magistrados llevarán a cabo un proceso de votación interna para elegir tanto al presidente como al vicepresidente de la CSJ.

    El magistrado que resulte electo como presidente sucederá a María Eugenia López Arias, quien concluye dos períodos consecutivos al frente del Órgano Judicial.

    El pleno de la Corte Suprema está integrado por nueve magistrados, y la elección se definirá por mayoría simple, es decir, con al menos cinco votos.

    Cabe recordar que el presidente de la Corte Suprema de Justicia es la máxima autoridad administrativa y representativa del Órgano Judicial.

    Entre sus funciones se encuentran presidir las sesiones del pleno, coordinar la agenda institucional, representar a la Corte ante los demás órganos del Estado y supervisar la gestión administrativa del sistema judicial.

    Juan Manuel Díaz

    Reportero de Judiciales

