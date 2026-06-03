Costa Rica reforzó la vigilancia en su frontera ante la fuga masiva en La Joyita

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Medios de prensa internacionales han catalogado la evasión como ‘de película’, mientras la Policía Nacional de Panamá despliega a 1,200 agentes para capturar a 59 reos peligrosos que siguen prófugos.

El Gobierno de Costa Rica ordenó un reforzamiento inmediato de la vigilancia en la frontera con Panamá ante la alerta por la evasión masiva de 169 reclusos del Centro Penitenciario La Joyita, informó este miércoles Prensa Latina.

De acuerdo al informe, la presidenta tica, Laura Fernández, instruyó al ministro de Seguridad Pública, Gerald Campos, a blindar los pasos fronterizos formales y clandestinos.

Esta medida preventiva busca cerrar las vías de escape hacia territorio tico a los 59 internos de alta peligrosidad que todavía se mantienen en fuga.

Así avanza el cerco. Este mapa muestra alguno de los puntos donde autoridades capturan a evadidos de La Joyita/Joya tras la fuga masiva del pasado lunes 1 de junio.https://t.co/Jv0CT2FvT1 pic.twitter.com/DG285ih5rt — La Prensa Panamá (@prensacom) June 3, 2026

Una fuga de película

La información sobre la evasión, que ha empezado a recorrer el mundo, ha sido catalogada como “una fuga de película”, por algunos medios y portales de prensa internacionales.

“Una fuga de película en una cárcel de Panamá acaba con tres muertos, nueve heridos y 195 presos huidos”, tituló El Debate: “Panamá busca a 72 reos tras fuga masiva en La Joyita que dejó tres muertos”, señaló Infobae.

La crisis penitenciaria en Panamá inició durante un proceso de reclasificación de reos que desató violentos disturbios, detonaciones y enfrentamientos dentro de los pabellones. El saldo oficial de la revuelta es de tres privados de libertad fallecidos y tres agentes policiales heridos.

Aprovechando el caos, un grupo masivo de reclusos logró romper los perímetros de seguridad de este penal, el cual alberga a casi 5,000 internos y es considerado uno de los complejos carcelarios más complejos y conflictivos del país.

Frente a esta fuga, las autoridades de seguridad panameñas reaccionaron con un despliegue masivo de 1,200 efectivos de la Policía Nacional, el Servicio Nacional Aeronaval (SENAN), el Servicio Nacional de Fronteras (SENAFRONT) y el Servicio de Protección Institucional (SPI).

El director de la Policía Nacional, Jaime Fernández, confirmó que la rápida intervención ha permitido la recaptura de 136 evadidos.

La Joyita, cárcel de Panamá.

Las fuerzas del orden mantienen férreos operativos terrestres y aéreos concentrados en zonas aledañas como Tanara y Paso Blanco, y anunciaron que publicarán los rostros de los prófugos faltantes en redes sociales.

En el plano judicial, la Procuraduría General de la Nación activó más de 15 investigaciones paralelas por este hecho. El Ministerio Público solicitó formalmente una audiencia múltiple contra los primeros 73 reos recapturados, quienes enfrentarán cargos penales agravados por el delito contra la administración de justicia en la modalidad de evasión.

Por su parte, la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, anunció una reestructuración administrativa drástica que incluye la suspensión de visitas familiares y el relevo total de los agentes responsables del primer anillo de seguridad de La Joyita.

Mientras Panamá intenta estabilizar su sistema penitenciario y dar con el paradero de los prófugos, Costa Rica mantendrá sus operaciones de control fronterizo por tiempo indefinido para evitar el ingreso ilícito de elementos vinculados a pandillas y redes de crimen organizado.