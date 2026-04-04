Panamá, 06 de abril del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    EXCANDIDATO

    Crimen de Jesús Alemán habría sido atentado dirigido a otra persona, según Policía

    Gabriela S. Herrera
    Crimen de Jesús Alemán habría sido atentado dirigido a otra persona, según Policía
    Jesús Alemán fue candidato a representante por el corregimiento de Juan Díaz.

    Lo que inicialmente parecía un ataque directo contra Jesús Shark Alemán, excandidato a representante del corregimiento de Juan Díaz, dio un giro en el curso de las investigaciones.

    +info

    Sin pistas sobre el móvil del crimen del excandidato a representante de Juan DíazMuere en balacera excandidato a representante de Juan Díaz

    Las autoridades ahora sostienen que el crimen pudo haber sido parte de un atentado dirigido contra otra persona, presuntamente vinculada a una pandilla.

    El hecho ocurrió el domingo 29 de marzo en una cancha de Ciudad Radial, en Juan Díaz, y ya mantiene a cuatro personas identificadas como posibles participantes, según confirmó el director de la Policía Nacional, Jaime Fernández.

    De acuerdo con la línea investigativa, el asesinato estaría relacionado con rivalidades entre estructuras criminales, una dinámica que continúa alimentando la violencia en el país.

    “Más del 85% de los homicidios que se dan en Panamá tienen que ver con estructuras criminales y crimen organizado”, subrayó Fernández, al reiterar que este caso no sería ajeno a esa realidad.

    Tras lo ocurrido, la Policía Nacional expresó sus condolencias a los familiares de Alemán y aseguró que mantiene operativos e investigaciones activas para dar con los responsables.

    Además, se coordinan reuniones con actores comunitarios del área, incluidos representantes del corregimiento, para conformar una mesa de trabajo que permita recabar información clave y reforzar la seguridad.

    Las autoridades también adelantaron que se pondrá especial atención a eventos con alta concentración de personas, como actividades deportivas, con el fin de prevenir nuevos hechos violentos en sectores como Ciudad Radial, en Juan Díaz.

    Gabriela S. Herrera

    Redactor


    Ofertas exclusivas de tiendapanama.com

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Lotería Nacional: cambios en el sorteo del domingo 5 de abril por Semana Santa. Leer más
    • Pago de Cepanim 2026: así será el registro obligatorio para cobrar en junio. Leer más
    • De la crisis a la esperanza: el rescate del marañón panameño en el Arco Seco. Leer más
    • Registro del Cepanim inicia este mes y los pagos serán desde julio de 2026. Leer más
    • Mides detecta más de 8 mil beneficiarios con autos, taxis y buses en programas sociales. Leer más
    • Decomisan paquetes de droga en dos contenedores con destino a Europa. Leer más
    • El gasoducto del Canal de Panamá: La decisión correcta es la menos riesgosa. Leer más