Crimen de Jesús Alemán habría sido atentado dirigido a otra persona, según Policía

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Lo que inicialmente parecía un ataque directo contra Jesús Shark Alemán, excandidato a representante del corregimiento de Juan Díaz, dio un giro en el curso de las investigaciones.

Las autoridades ahora sostienen que el crimen pudo haber sido parte de un atentado dirigido contra otra persona, presuntamente vinculada a una pandilla.

El hecho ocurrió el domingo 29 de marzo en una cancha de Ciudad Radial, en Juan Díaz, y ya mantiene a cuatro personas identificadas como posibles participantes, según confirmó el director de la Policía Nacional, Jaime Fernández.

De acuerdo con la línea investigativa, el asesinato estaría relacionado con rivalidades entre estructuras criminales, una dinámica que continúa alimentando la violencia en el país.

“Más del 85% de los homicidios que se dan en Panamá tienen que ver con estructuras criminales y crimen organizado”, subrayó Fernández, al reiterar que este caso no sería ajeno a esa realidad.

Tras lo ocurrido, la Policía Nacional expresó sus condolencias a los familiares de Alemán y aseguró que mantiene operativos e investigaciones activas para dar con los responsables.

Además, se coordinan reuniones con actores comunitarios del área, incluidos representantes del corregimiento, para conformar una mesa de trabajo que permita recabar información clave y reforzar la seguridad.

Las autoridades también adelantaron que se pondrá especial atención a eventos con alta concentración de personas, como actividades deportivas, con el fin de prevenir nuevos hechos violentos en sectores como Ciudad Radial, en Juan Díaz.