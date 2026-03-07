Crimen en la Avenida Centenario de Costa del Este pone a prueba los operativos de vigilancia

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La Avenida Centenario perdió su ritmo habitual la noche del viernes 6 de marzo. A las 8:00 p.m., el flujo vehicular de esta arteria principal en Costa del Este se detuvo ante el estruendo de siete detonaciones.

Una mujer de nacionalidad panameña de nombre Nadine De Jesus Silvera Pereira, de 37 años de edad, murió tras un ataque directo mientras se desplazaba en una camioneta Honda Pilot, con matrícula AM5008.

Un seguimiento preciso

El rastro de la violencia inició metros atrás, en la estación de combustible Delta. Desde ese punto, un motociclista emprendió una persecución que terminó de forma violenta cerca de las instalaciones de DHL.

El atacante aprovechó el movimiento del vehículo para descargar su arma contra el costado derecho. La víctima recibió los impactos ante la mirada del conductor, un hombre de nacionalidad venezolana de nombre Roberto Cárdenas Olivares, de 44 años, que resultó ileso.

El vehículo detuvo su marcha final frente al PH Villas de Costa del Este. Los restos de vidrio y los casquillos sobre el asfalto marcaron el perímetro de una ejecución planificada en una zona de alto tránsito.

Los atacantes huyeron por el sector de Chanis, barrio vecino de Costa del Este.

Alarma en la comunidad

Vecinos consultados para esta nota mostraron alarma por el hecho. Rosa Méndez, una administradora de empresas que labora a pocas cuadras de donde ocurrió el hecho y vive frente al edificio donde quedó detenido el automóvil, relató la angustia del momento.

Para Méndez, la ráfaga de disparos rompió la sensación de calma que suele caracterizar a su entorno. El evento transformó un trayecto cotidiano en una escena que ahora genera incertidumbre.

La tranquilidad de la zona de Costa del Este se vio afectada la noche del viernes 6 de marzo por la balacera en la que murió una mujer dentro de una camioneta. LP/Isaac Ortega

Otros residentes cuestionan la facilidad con la que el atacante ejecutó el plan y escapó. La recurrencia de estos eventos en vías principales de la capital eleva la presión sobre las estrategias de seguridad vigentes.

La comunidad ahora demanda una revisión de los protocolos de vigilancia electrónica y patrullaje preventivo en los puntos de acceso al sector.

Costa del Este pertenece al corregimiento capitalino de Parque Lefevre. En el área residen aproximadamente 25,000 personas, una cifra que se triplica durante el día debido a la alta concentración de oficinas, comercios y sedes de empresas multinacionales que operan en la zona. Representa uno de los polos de desarrollo más dinámicos de la región.

La seguridad en este sector ha sido desafiada anteriormente. En agosto de 2021, las autoridades capturaron en esta zona a José Cossio, uno de los hombres más buscados del país por narcotráfico y su vínculo con la pandilla Calor Calor.

Semanas antes de ese hecho, un hombre de 37 años, originario de la provincia de Colón, fue asesinado de múltiples disparos mientras se encontraba en una cancha sintética ubicada a un costado de Town Center.

El reto de la seguridad urbana

El suceso pone a prueba la eficacia de la vigilancia en un sector dotado de múltiples cámaras de seguridad y controles de acceso. Pese al despliegue inmediato de miembros de la Policía Nacional tras el reporte de los disparos, el agresor logró evadir el cerco y huir sin dejar rastro. Al momento del cierre de esta noticia, no existen reportes sobre capturas vinculadas al atentado.

Jaime Fernández, director de la Policía Nacional dijo a La Prensa que investigan el hecho, añadió que en el transcurso del día compartiría más información sobre el caso.

Jaime Fernández, director de la Policía Nacional. LP/Elysée Fernández

De acuerdo con estadísticas del Ministerio Público, en la provincia de Panamá se registraron 14 homicidios durante el pasado mes de enero.

La Sección de Homicidio y Femicidio del Ministerio Público está a cargo de la recolección de pruebas y el análisis de las trayectorias de los proyectiles. Los peritos de Criminalística inspeccionaron el vehículo bajo el cerco policial para extraer evidencias que permitan determinar el móvil del ataque.

La institución centra ahora sus esfuerzos en el rastreo de los dispositivos tecnológicos del área, con el fin de establecer el perfil del victimario y la ruta exacta de su escape por las avenidas de la capital.