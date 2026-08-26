CSS admite error tras investigación por denuncia de asegurada que aparecía en planilla de la Asamblea

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La Caja de Seguro Social (CSS) presentó los primeros avances de la investigación iniciada este lunes tras la denuncia de una asegurada por irregularidades en las cuotas de su historial laboral y admite haber encontrado una falla.

Según el informe, las auditorías técnicas confirmaron que la inconsistencia afectó únicamente a una cuota correspondiente a diciembre de 2023 y no a un año completo de aportes.

La ciudadana denunció que aparecía en la planilla de la Asamblea Nacional durante el año 2023, entre enero y diciembre, con un salario acumulado de $4,933.30. Reiteró que el dato es “falso”, debido a que durante ese período trabajó en la empresa privada y jamás en la Asamblea Nacional.

Origen del error y falta de corrección

La investigación preliminar de la CSS determinó que el problema se originó por la confusión entre dos números de cédula que solo se diferencian por un dígito.

Sin embargo, pese a que el error fue detectado e investigado en el propio año 2023, los funcionarios encargados no aplicaron la corrección respectiva en el sistema informático en ese momento.

La CSS destacó que la inconsistencia fue identificada por la propia usuaria al verificar sus datos en la plataforma Mi Caja Digital. La institución resaltó este hecho como un ejemplo del valor de la herramienta para que cada cotizante fiscalice de forma directa y periódica la transparencia de sus aportes.

Acciones legales y administrativas

El caso ya se encuentra bajo la inspección del Ministerio Público para deslindar posibles responsabilidades.

De forma paralela, la CSS informó que procederá con la corrección inmediata de la cuenta individual de la asegurada utilizando los soportes documentales recabados en la auditoría interna.

La entidad reiteró que coopera con las autoridades judiciales para el esclarecimiento total del hecho.