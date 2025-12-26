Cuatro autos incendiados en el área de Plaza Edison; no se reportan víctimas fatales

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Un incendio vehicular registrado la madrugada de este viernes 26 de diciembre de 2025 movilizó a personal del Cuerpo de Bomberos de Panamá al área de Plaza Edison, específicamente en la Torre 300 del PH Vivendi, corregimiento de Betania.

La alerta fue recibida a las 2:12 a.m. Al llegar al sitio, unidades de los bomberos confirmaron que cuatro vehículos se encontraban en llamas dentro del área de estacionamientos en el sótano del edificio.

De inmediato, el personal bomberil inició las labores de control y extinción del fuego, al tiempo que se procedió a la evacuación preventiva del inmueble como medida de seguridad.

Durante la atención de la emergencia, varias personas resultaron afectadas por inhalación de humo, por lo que se coordinó el envío de ambulancias para su evaluación médica.

En las labores de control del incendio trabajaron 25 unidades bomberiles.

La situación fue controlada sin que se reportaran víctimas fatales, según el informe del Cuerpo de Bomberos de Panamá. La entidad precisó que continúa realizando las verificaciones de seguridad correspondientes para garantizar que el área no represente riesgos adicionales.