Cuatro helicópteros Black Hawk de Estados Unidos llegarán a Panamá para entrenamientos conjuntos

Panamá recibirá a partir del 26 de enero cuatro helicópteros Black Hawk de la Fuerza de Tarea Conjunta Bravo de Estados Unidos, como parte de las actividades de cooperación bilateral en materia de seguridad, informó el Servicio Nacional Aeronaval (Senan).

Las aeronaves —dos HH-60 y dos UH-60— permanecerán en el país hasta el 26 de febrero de 2026.

De acuerdo con el comunicado oficial, los helicópteros participarán en entrenamientos conjuntos con personal especializado del Senan, la Policía Nacional y el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), junto a Infantes de Marina de Estados Unidos.

Las maniobras se desarrollarán en la Base Aeronaval Almirante Cristóbal Colón y en la Base Naval Capitán de Fragata Noel Antonio Rodríguez Justavino.

Panamá y Estados Unidos mantienen desde hace años ejercicios conjuntos, entre ellos el PANAMAX, enfocados en la protección de la vía interoceánica y de los intereses nacionales.

Según el Senan, estos entrenamientos buscan fortalecer las capacidades operacionales de los estamentos de seguridad del Estado, en coordinación con aliados internacionales, como parte de una estrategia preventiva y de preparación ante amenazas transnacionales.

La institución subrayó que todas las actividades se desarrollarán con estricto respeto a la soberanía nacional.