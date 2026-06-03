Panamá, 03 de junio del 2026
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    Caso Red Frog

    Dan prórroga a la Fiscalía para culminar investigación contra dirigentes del Suntracs

    La investigación se inició en 2022 a raíz de una denuncia presentada por trabajadores del Suntracs por la supuesta apropiación de unas fincas de su propiedad.

    Juan Manuel Díaz
    Dan prórroga a la Fiscalía para culminar investigación contra dirigentes del Suntracs
    La denuncia fue presentada por extrabajadores del Suntracs que denunciaron la sustracción de varias propiedades.. Archivo.

    La juez de garantías Keila Martínez concedió una extensión de cuatro meses a la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada para concluir la investigación contra los dirigentes del Sindicato Único de la Construcción y Similares (Suntracs) Génaro López, Saúl Méndez y Erasmo Cerrud.

    +info

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    Los dirigentes son procesados por la presunta comisión de los delitos de blanqueo de capitales, falsedad de documentos y la supuesta apropiación de 14 fincas en el proyecto turístico Red Frog, ubicado en la provincia de Bocas del Toro.

    En una audiencia celebrada ayer martes en la sede del Sistema Penal Acusatorio (SPA), la juez accedió a una solicitud presentada por el Ministerio Público.

    Al sustentar su resolución, la juez indicó que la prórroga se ajusta a lo establecido en los artículos 502 y 504 del Código Procesal Penal y responde a la necesidad de garantizar una investigación objetiva, completa y desarrollada dentro de un plazo razonable.

    La Fiscalía mantiene pendientes diversas diligencias investigativas, entre ellas la obtención de información bancaria relacionada con 663 cheques, la extracción y evaluación de datos contenidos en 50 dispositivos electrónicos, así como la revisión de documentación vinculada con el proceso.

    Dan prórroga a la Fiscalía para culminar investigación contra dirigentes del Suntracs
    Miembros del Suntracs acudieron al Sistema Penal Acusatorio, mientras se desarrollaba la audiencia. Foto. Cortesía.

    El pasado 14 de mayo, un juez de garantías había rechazado la petición de la Fiscalía de extender el plazo de investigación, pero la solicitud fue presentada en esta ocasión con nuevos argumentos por parte del Ministerio Público.

    Las 14 fincas, que suman una extensión de 33,712 metros cuadrados (3.37 hectáreas), fueron entregadas por la empresa Pillar Construction, S.A. (que luego cambió su nombre a Bastimentos Holding) para compensar a 412 trabajadores del proyecto Red Frog, que participaron en una huelga entre el 5 de febrero de 2007 y el 14 de octubre de 2008, la cual fue declarada legal por el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel).

    Tras la huelga, Pillar Construction fue condenada al pago de $7 millones en concepto de salarios caídos, pero la empresa pactó un acuerdo extrajudicial con los trabajadores, representados por el Suntracs, para que les entregara las 14 fincas, que en aquella época estaban valoradas en $3 millones.

    Juan Manuel Díaz

    Reportero de Judiciales


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