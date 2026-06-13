Darién: 6 detenidos y 13 mulas incautadas en operativo por presunta minería ilegal

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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A 10 kilómetros de la frontera con Colombia, agentes del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) aprehendieron a seis ciudadanos colombianos que presuntamente están vinculados a la minería ilegal.

De acuerdo con el reporte del Senafront, el operativo se desarrolló en el sector de Mangle, cabecera del río Tuira, en la provincia de Darién.

En medio de la operación, se decomisaron 13 animales de carga, en este caso mulas, y diferentes herramientas para la extracción de minerales.

Las personas detenidas fueron llevadas ante las autoridades competentes. Cortesía

Larry Solís, director general del Senafront, señaló que estas actividades ilícitas, como la extracción de oro en zonas inhóspitas de la frontera, estarían vinculadas a organizaciones criminales.

“Las operaciones continuarán con el objetivo de mantener la presencia policial y el control territorial en el cordón fronterizo”, afirmó Solís.