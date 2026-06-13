Panamá, 13 de junio del 2026
La Prensa Panamá

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Frontera con Colombia

    Darién: 6 detenidos y 13 mulas incautadas en operativo por presunta minería ilegal

    Henry Cárdenas P.
    Darién: 6 detenidos y 13 mulas incautadas en operativo por presunta minería ilegal
    El operativo, donde incautaron 13 mulas, se desarrolló cerca de la frontera con Colombia. Cortesía

    A 10 kilómetros de la frontera con Colombia, agentes del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) aprehendieron a seis ciudadanos colombianos que presuntamente están vinculados a la minería ilegal.

    De acuerdo con el reporte del Senafront, el operativo se desarrolló en el sector de Mangle, cabecera del río Tuira, en la provincia de Darién.

    En medio de la operación, se decomisaron 13 animales de carga, en este caso mulas, y diferentes herramientas para la extracción de minerales.

    Darién: 6 detenidos y 13 mulas incautadas en operativo por presunta minería ilegal
    Las personas detenidas fueron llevadas ante las autoridades competentes. Cortesía

    Larry Solís, director general del Senafront, señaló que estas actividades ilícitas, como la extracción de oro en zonas inhóspitas de la frontera, estarían vinculadas a organizaciones criminales.

    “Las operaciones continuarán con el objetivo de mantener la presencia policial y el control territorial en el cordón fronterizo”, afirmó Solís.

    Henry Cárdenas P.

    Portadista

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Gasolina y diésel bajan de precio este viernes en todo el país. Leer más
    • CEPANIM: Siga aquí los pasos para verificar si ya puede retirar su certificado. Leer más
    • Los magistrados suspendidos por la Corte favorecieron a Rico Pineda; ya hay un recurso de reconsideración para evitar el despido. Leer más
    • El aumento de la retención de buques en China acelera el éxodo del registro panameño. Leer más
    • Cepanim: MEF comenzará entrega a beneficiarios desde el 15 de junio. Leer más
    • La CSS pagará $2.4 millones por un seguro contra errores u omisiones de directores y asesores. Leer más
    • Seguimiento, vigilancia y 10 disparos: la trama detrás del crimen de abogada en Costa del Este. Leer más