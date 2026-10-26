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NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El hombre detenido la semana pasada en Playa del Carmen, México, acusado de utilizar el sistema financiero de varias jurisdicciones para blanquear dinero producto de presuntas actividades ilícitas, es solicitado en extradición por Panamá desde el 28 de octubre de 2022.

Sergio Rafael De Marco Cruz, apodado “El Panameño” —aunque nació en Guerrero, México—, es investigado por la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada por presunto blanqueo de capitales y delitos contra la fe pública. Como parte de este proceso, se ordenó la aprehensión de bienes y dineros a su nombre por $18 millones, el 28 de octubre de 2019.

No obstante, pese a que hubo varios intentos, a De Marco nunca se le han imputado cargos en Panamá, puesto que su paradero -hasta ahora- era desconocido. Su abogado alegó que a su defendido se le impedía regresar a Panamá, pero nunca aportó pruebas que acreditaran que, en efecto, el Servicio Nacional de Migración no había permitido su ingreso al país.

La causa se inició a partir de una comunicación “espontánea” del Principado de Andorra, que puso en conocimiento de las autoridades panameñas información “que podría resultar relevante” en relación con “El Panameño”.

El 28 de octubre de 2022, el mismo día en que un juez de garantías accedió a la solicitud de detención con fines de extradición de De Marco, otro juez, en otra audiencia, suspendió la medida cautelar de aprehensión de bienes impuesta desde 2019. Los bienes permanecieron aprehendidos porque la fiscalía llevó el caso al Tribunal Superior de Apelaciones, que el 11 de noviembre de 2022 revocó la decisión del juez y mantuvo la aprehensión de bienes por la suma de $18 millones.

Esta decisión fue confirmada posteriormente por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, que el 23 de marzo de 2023 no admitió un amparo presentado por la defensa de De Marco.

No se sabe cuáles son los bienes aprehendidos a De Marcos, pero La Prensa encontró que en el año 2018 importó un vehículo Rolls Royce Ghost, usado, cuyo valor CIF declarado es de $174,264.85.

Su nombre también aparece vinculado a una fundación privada llamada RDM Holding, inscrita en el año 2017. Su presidente es De Marco. Se encuentra suspendida desde el año 2021 debido a la renuncia de su agente residente, la firma Williams & Williams.

Aunque nació en México, a De Marco se le apoda “El Panameño” precisamente por su reputación de utilizar el sistema financiero y societario del país para cometer sus fechorías.

La detención de De Marco se llevó a cabo en el exclusivo complejo residencial y turístico de Playacar, fase 1, en el balneario mexicano de Playa del Carmen. Según la Fiscalía General de México y la Secretaría de Marina de México, tenía una alerta de Interpol y era requerido por cinco países.