De la vía España al frente de guerra: así operaba la red de reclutamiento en Panamá  

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La investigación de este caso se inició en junio pasado, a raíz de una serie de denuncias sobre el reclutamiento fraudulento de panameños para participar en la guerra ruso-ucraniana.

Efraín Almengor, imputado por un juez de garantías por la presunta comisión del delito de trata de personas con fines de explotación laboral a través del reclutamiento de jóvenes para combatir en la guerra entre Rusia y Ucrania, era la persona que captaba a posibles reclutas para participar en ese conflicto armado.

Durante la audiencia, que tuvo lugar este miércoles 12 de agosto, la fiscalía reveló que Almengor ofrecía a eventuales reclutas el pago de $3 mil a $4 mil mensuales y un seguro de $400 mil por participar en la guerra ruso-ucraniana.

La investigación también arrojó evidencias de que los reclutas que se negaban a ir al frente de guerra eran coaccionados, se les amenazaba con rebajarles el salario. De hecho, según lo señalado, les entregaban $2,500 en vez de la totalidad del monto ofrecido originalmente.

En la audiencia el imputado se identificó como un veterano de guerra y aseguró que todos los reclutas que aceptaron viajar lo hicieron de manera voluntaria, que no existió presión alguna para que aceptaran la oferta.

Durante la investigación se estableció que uno de los puntos de encuentro para el proceso de reclutamiento eran las inmediaciones de la iglesia del Carmen, en la vía España, que luego se procedía a gestionar el trámite del pasaporte, el cual les era retirado una vez llegaban a su destino.

Las pesquisas también revelaron que el imputado habría logrado el reclutamiento de unas 18 personas, una de las cuales falleció en el frente de batalla y otra estaría desaparecida.

Denuncian que jóven chiricano fue reclutados bajo engañoas para participar en la guerra entre Rusia y Ucrania.. EFE

Almengor es la segunda persona detenida por las autoridades como presunto integrante de una red que recluta jóvenes panameños desempleados para participar en el conflicto bélico entre Ucrania y Rusia.

El pasado 1 de agosto, Mario Brooks se convirtió en el primer panameño investigado y detenido por su presunta relación con una red internacional dedicada al reclutamiento fraudulento de personas para participar en la guerra entre Rusia y Ucrania.

La fiscal Elizabeth Carrión alegó que Brooks contactó a por lo menos dos ciudadanos panameños para llevarlos, bajo promesa de dinero, a combatir en ese conflicto.

Brooks, un taxista de 70 años, aseguró que solo prestó el servicio de transporte, que los verdaderos reclutadores están en Rusia.

En una breve intervención ante el tribunal, el imputado dijo que desconoce los detalles del proceso de reclutamiento y que no tuvo participación en dicha actividad.

Dos panameños que viajaron a Ucrania para pelear en la guerra contra Rusia.

El Ministerio de Relaciones Exteriores estima en 30 el número de ciudadanos panameños vinculados con la guerra entre Rusia y Ucrania. El registro oficial incluye casos de panameños desaparecidos desde octubre de 2025, otros cuyo paradero sigue siendo desconocido y el fallecimiento de una persona, lo que refleja la creciente dimensión que ha adquirido este fenómeno para el país.

Algunos excombatientes han logrado retornar al país, pero otros permanecen con paradero desconocido ya sea en territorio ucraniano o ruso.

Sobre este tema la Embajada de Rusia en Panamá ha señalado que que no existen prohibiciones legales que impidan a un ciudadano panameño, a título personal y por decisión propia, incorporarse a las Fuerzas Armadas rusas.