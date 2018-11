Tras decisión del juez Loaiza, contralor defiende informe de los auditores

El contralor general de la República, Federico Humbert, manifestó este viernes 9 de noviembre que el profesionalismo de los auditores de esa entidad se ha demostrado, con las más de 500 auditorías que han sido entregadas. "Hemos sido independientes, profesionales y técnicos”, dijo Humbert.

Esto, luego de que con el alegato de que la auditoría de la Contraloría General de la República fue ineficaz y la hicieron funcionarios no idóneos en experticias aereonavales, el juez decimoquinto penal, Leslie Loaiza, excluyó al exministro de Desarrollo Social (Mides) Guillermo Ferrufino, de uno de los procesos seguidos por irregularidades en la gestión del extinto Programa de Ayuda Nacional (PAN). Esta investigación guarda relación con el alquiler de helicópteros por parte del Mides y otras entidades, en el gobierno pasado, para efectuar sobrevuelos que eran pagados con dinero del PAN.

"Me sorprende el fallo, pero no quepa la menor duda de que en la Contraloría no ha habido un informe de auditoría que haya firmado y no me sienta cómodo", dijo Humbert, quien aclaró que "firmaría nuevamente el mismo informe” sobre dicha investigación.

Humbert dijo que, tras la decisión tomada por Loaiza, tendrá que ir a otra instancia, pero agregó que no se puede dudar de la capacidad y profesionalismo del personal de la Contraloría.

"Las más de 550 auditorías que hemos entregado en estos tres años y medio dicen mucho de lo que la Contraloría puede hacer, hace y seguirá haciendo [...] no nos temblará la mano", aseveró.

En fallo fechado y divulgado el jueves, el juez Loaiza anuló la investigación seguida a Ferrufino con el argumento de que hubo violación al debido proceso.

Según el juez, el hecho punible con el que se vincula a Ferrufino "no quedó acreditado de manera fehaciente [...] e incluso requerían los auditores de funcionarios idóneos para este tipo de experticia aéreo naval".