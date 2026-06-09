Panamá, 10 de junio del 2026
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    Exdiputado

    Declaran causa compleja la investigación contra Héctor Brands

    La investigación contra el exdiputado Héctor Brands se inició a raíz de un informe de auditoría que reveló un presunto enriquecimiento injustificado.

    Juan Manuel Díaz
    Declaran causa compleja la investigación contra Héctor Brands
    Héctor Brands, exdiputado del PRD. LP/Isaac Ortega

    El juez de garantías, Rodrigo Chiari, declaró como causa compleja la investigación seguida al exdiputado Héctor Brands y a otras ocho personas, entre ellas miembros de su grupo familiar, y concedió otros cuatro meses adicionales a la Fiscalía para concluir la investigación.

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    Durante una audiencia realizada este martes, en las instalaciones del Sistema Penal Acusatorio de Plaza Ágora, el juez Chiari acogió la petición presentada por la Fiscalía Anticorrupción.

    Entre los argumentos de justificación de la Fiscalía para pedir una extensión del tiempo de investigación se encuentran la existencia de una multiplicidad de diligencias por realizar, entre ellas el análisis de celulares decomisados a varios de los imputados, quienes se rehusaron a entregar sus contraseñas para poder revisar su contenido.

    Declaran causa compleja la investigación contra Héctor Brands
    Uno de los hijos del exdiputado Héctor Brands, aprehendido en la operación Bávaro. LP/Isaac Ortega

    La fiscal anticorrupción, Elizabeth Ortega, alegó que, al igual que sucede con los celulares, existen varias laptops y otros dispositivos electrónicos que no han podido ser revisados.

    Además, planteó que los peritos del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses aún tienen pendientes múltiples diligencias por realizar, las cuales deben ser incorporadas a la investigación.

    También, en su intervención, la fiscal explicó que se ha solicitado información de diversos bancos de la localidad sobre la trazabilidad de los fondos manejados por Brands.

    Además del exdiputado, en este caso también están imputados sus hijos Aldair Brands, Aimar Brands Cedeño y Héctor Alberto Brands Orozco, quienes fueron aprehendidos el martes 9 de diciembre, en la denominada operación Bávaro. También fueron imputadas su exesposa Eliana Janeth Cedeño, su hermana Edy Luz Anayansi Brands y su actual pareja, Yasbel Núñez Vásquez.

    En este caso, la imputación también alcanza a Elvis Enrique Rodríguez y a la esposa de este último, Yoani Vega Rodríguez, quien figura como miembro de la sociedad Multiservicios Modernos, a través de la cual se transferían dineros de los contratos obtenidos por Brands, que luego eran enviados a la sociedad Service Solutions.

    En estos momentos, el único que permanece con una medida de detención provisional es Héctor Brands, mientras que el resto de los procesados tiene medidas de reporte periódico.

    Juan Manuel Díaz

    Reportero de Judiciales


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