Tragedia en Costa del Este: declaran culpables a constructora y a ingeniera

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Sabrina Murillo, quien sobrevivió al accidente con una lesión medular permanente y perdió a su padre, su hermana y su novio, afirmó que el fallo representa un avance tras más de ocho años de lucha.

La empresa constructora Corcione S.A. y una ingeniera residente fueron declaradas culpables del delito de homicidio culposo por la tragedia ocurrida el 28 de marzo de 2018 en el PH Breeze, en Costa del Este, donde murieron tres personas y una joven sobrevivió con una lesión medular permanente.

La decisión se produjo este martes 27 de octubre de 2026, al culminar un juicio oral relacionado con el caso. Se trata de una sentencia de primera instancia, por lo que puede ser apelada.

El suceso ocurrió cuando un Mini Cooper rojo cayó desde el cuarto nivel del estacionamiento del edificio e impactó contra la vía pública. Entre las víctimas mortales estaban el padre, la hermana y el novio de Sabrina Murillo, quien tenía 20 años cuando ocurrió el hecho.

Según las investigaciones del Ministerio Público, durante la construcción del PH Breeze, entre 2008 y 2011, la empresa incumplió disposiciones del Reglamento de Diseño Estructural de Panamá. En el proyecto también participó una ingeniera residente.

#Culpable | Una empresa constructora y una ingeniera residente fueron declaradas culpables por homicidio culposo, tras un hecho ocurrido en 2018 en el PH Breeze, Costa del Este, donde tres personas perdieron la vida y una joven resultó lesionada. https://t.co/BCFkvCFLEH pic.twitter.com/4uTWXANY6c — Procuraduría General de la Nación (@PGN_PANAMA) October 28, 2026

La fiscalía sostuvo que la responsabilidad penal por homicidio culposo se derivó de la inobservancia del deber de cuidado por parte de la constructora y de la ingeniera, al participar en la edificación de una estructura que −según la investigación− no cumplía con los requisitos mínimos de seguridad establecidos en el Reglamento de Diseño Estructural de Panamá de 2004 (REP-2004).

Reacción de Sabrina Murillo

Tras conocerse el fallo, Sabrina Murillo expresó en sus redes sociales que, después de más de ocho años de lucha, sentía que las voces de su familia finalmente habían sido escuchadas.

Sabrina Murillo fue la única sobreviviente en el PH Breeze de Costa del Este.

“Ninguna sentencia me devolverá lo que perdí, pero hoy siento que nuestras voces finalmente fueron escuchadas”, escribió.

También reconoció que la batalla legal aún no ha terminado y pidió que el caso no quede en el olvido para evitar que otras familias atraviesen una experiencia similar.