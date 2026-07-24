Declaran culpables a funcionarios narcos que cambiaban ‘colillas’ a maletas para enviar droga hacia Europa

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Ahora el Tribunal de Juicio deberá individualizar la pena de prisión para cada sancionado que puede oscilar entre los 8 y 12 años de prisión.

Un tribunal de juicio declaró culpables a 20 de los imputados dentro del proceso penal por los delitos de blanqueo de capitales y conspiración para el tráfico de drogas, que fueron detenidos en la denominada operación Fusión, la cual desmanteló una red criminal que enviaba droga hacia Europa dentro de maletas a las que cambiaban las “colillas” (guías identificadoras).

Durante el juicio que se inició en junio de 2025, los jueces Kathia Rodríguez, Ilka Castillo y Raúl Vergara, emitieron una sentencia condenatoria para 20 de los procesados por el delito de conspiración para el tráfico de drogas y para otros tres, por el delito de blanqueo de capitales.

Entre los condenados por ambos delitos figura Fernando Mendoza, quien, según la Fiscalía de Drogas era cabecilla de la red criminal que utilizaba el Aeropuerto Internacional de Tocumen para enviar la droga hacia Europa.

Además, entre los condenados en esta causa, figuran funcionarios del Servicio de Protección Institucional (SPI), el Ministerio Público (MP), del Servicio Nacional Aeronaval (SENAN) y seguridad privada del Aeropuerto Internacional de Tocumen.

En la sede de la Oficina Judicial contra la Delincuencia Organizada se realizada el juicio de la operación Fusión.

Durante el juicio, que se inició el 1 de junio de 2025, la Fiscalía de Drogas presentó un total de 308 pruebas, consistentes en 175 de carácter documental, 42 testigos, 12 peritos y 79 evidencias materiales recogidas durante la investigación.

Modus Operandi

La fiscalía inició sus alegatos el pasado 29 de junio y, durante su desarrollo, sustentó que los imputados tuvieron una participación activa y cumplieron diversas tareas en el traslado de drogas hasta el Aeropuerto de Tocumen, introducirla en los equipajes, cambiar las colillas y luego enviarla hacia terminales aéreas de Francia, España y otros países de Europa.

El fiscal de drogas Joseph Díaz, aportó evidencias de que la droga llegaba por mar a las costas de Coclé, luego era introducida en vehículos y llevada a empresas o depósitos cercanos a la terminal aérea; posteriormente, colaboradores que laboraban allí la llevaban hasta el área de carga.

Otro grupo de la organización se encargaba de ubicar maletas con destino a países europeos, a las que alteraban las “colillas”, las cuales luego eran reclamadas por otro grupo en el sitio de destino.

La investigación de la fiscalía se inició en el año 2021 y en ella logró interceptar cientos de conversaciones telefónicas entre los miembros de la red criminal en las que se daban detalles sobre las operaciones.

La red encabezada por Mendoza, quien con anterioridad estuvo detenido en dos ocasiones por traficar drogas por el aeropuerto (en 2002 y 2009) tenía diversificada las labores de cada miembro del grupo.

La Fiscalía de Drogas encontró que la red criminal ocultaba la mercancía en residencias ubicadas en el área de Juan Díaz y luego llevaba los estupefacientes en pequeñas maletas hasta el aeropuerto.