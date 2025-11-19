Declaran ilegal la aprehensión del influencer Bartolo Encarnación Guante

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La juez de garantías Keila Martínez Espinosa declaró ilegal la aprehensión del influencer Bartolo Encarnación Guante y de otras tres personas investigadas por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales a través de irregularidades en préstamos otorgados por la Caja de Ahorros.

Martínez precisó que, en este caso, el fiscal Elías Murillo no presentó elementos que demostraran la necesidad y proporcionalidad para ordenar la aprehensión de los cuatro investigados.

La juez destacó que, tratándose de un proceso que se remonta a 2019 y en el que ya se han imputado cargos a otras personas, la Fiscalía pudo haber emitido una citación en lugar de ordenar la aprehensión.

La investigación se centra en un préstamo de $452,429 concedido por la Caja de Ahorros, cuya garantía era una finca ubicada en el área de Puerto Armuelles, en la provincia de Chiriquí. Sin embargo, una inspección del terreno determinó que las mejoras que supuestamente se habían realizado eran inexistentes.

La Fiscalía alega que los procesados recibieron fondos provenientes de un fraude en perjuicio de la Caja de Ahorros y que ese dinero fue movido a través de otros bancos hasta llegar finalmente a sus cuentas personales.