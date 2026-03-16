Decomisan 102 paquetes de droga en dos contenedores con destino a Australia

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

En un puerto del Pacífico panameño, las autoridades incautaron 102 paquetes de droga, que estaban distribuidos en dos contenedores con destino final la ciudad australiana de Sídney.

El Servicio Nacional Aeronaval informó que la droga estaba a bordo de un buque mercante y fue detectada en medio de tareas de control de tráfico marítimo ilícito.

La entidad explicó en un comunicado que se detectó la alteración en los sellos de los dos contenedores, que provenían de San Vicente, Chile, con tránsito por Panamá y destino final Sídney, Australia.

Tras el hallazgo, se coordinó con la Fiscalía de Drogas de la provincia de Panamá para realizar las diligencias de allanamiento y registro al contenedor.

De acuerdo con el Servicio Nacional Aeronaval, en lo que va de 2026 se han incautado 19.1 toneladas de sustancias ilícitas en 20 operativos realizados en diferentes regiones del país.