Panamá, 18 de enero del 2026

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Operativo

    Decomisan 1,311 paquetes de droga en las costas de Veraguas

    Henry Cárdenas P.
    Decomiso de droga en Veraguas. Cortesía

    El Servicio Nacional Aeronaval (Aeronaval) informó este domingo sobre el decomiso de 1,311 paquetes de droga en el sector de Puerto Escondido, provincia de Veraguas, tras una persecución a tripulantes de tres lanchas.

    +info

    Senan decomisó cinco toneladas de drogas en el Archipiélago de Las Perlas

    De acuerdo con las autoridades, además de la sustancia ilícita, se retuvieron tres lanchas, se decomisó un fusil y se aprehendieron dos personas.

    La operación se llevó a cabo durante un patrullaje, en el que se detectaron las tres lanchas juntas, realizando maniobras sospechosas de transferencia de carga.

    De acuerdo con el Senan, los tripulantes de las embarcaciones emprendieron la huida en diferentes direcciones al notar la presencia policial. En la persecución, una de las lanchas encalló en la costa, siendo abandonada por sus ocupantes. Las otras dos lanchas, ocupadas por una persona cada una, fueron retenidas.

    Se coordinó con la Fiscalía de Drogas de la provincia de Veraguas para los trámites correspondientes.

    Cabe recordar que ayer se informó del decomiso de un cargamento de cinco toneladas de droga en las inmediaciones de la playa Bongo, en la isla de El Rey, en el archipiélago de Las Perlas.

    De acuerdo con el Senan, en lo que va del año 2026, se ha logrado la incautación de 6,668 paquetes de sustancias ilícitas, como resultado de tres operaciones.

    Henry Cárdenas P.

    Portadista


