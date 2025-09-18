Panamá, 18 de septiembre del 2025

    Policía Nacional

    Decomisan 15 millones de cigarrillos valorados en $2 millones

    Henry Cárdenas P.
    Las autoridades empezaron las investigaciones por este caso. Cortesía

    Un camión que transportaba un contenedor fue detenido este miércoles en la vía Centenario con 1,540 cajas de cigarrillos, valoradas en $2 millones, que presuntamente eran de contrabando.

    La Policía Nacional informó que la mercancía procedía de la Zona Libre de Colón y que la operación fue desarrollada con agentes de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ).

    Las autoridades detallaron que el camión era conducido por un ciudadano panameño y fue retenido en las inmediaciones de Merca Panamá, Tras la respectiva diligencia de registro e inspección, se ubicaron las cajas con 15 millones de unidades de cigarrillos, con destino a Centroamérica.

    Se reportó que el conteo de la mercancía se llevó a cabo en las instalaciones de la Policía Nacional, en coordinación con el Ministerio Público y la Autoridad Nacional de Aduanas.

