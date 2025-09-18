Decomisan 15 millones de cigarrillos valorados en $2 millones

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Un camión que transportaba un contenedor fue detenido este miércoles en la vía Centenario con 1,540 cajas de cigarrillos, valoradas en $2 millones, que presuntamente eran de contrabando.

La Policía Nacional informó que la mercancía procedía de la Zona Libre de Colón y que la operación fue desarrollada con agentes de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ).

Las autoridades detallaron que el camión era conducido por un ciudadano panameño y fue retenido en las inmediaciones de Merca Panamá, Tras la respectiva diligencia de registro e inspección, se ubicaron las cajas con 15 millones de unidades de cigarrillos, con destino a Centroamérica.

Se reportó que el conteo de la mercancía se llevó a cabo en las instalaciones de la Policía Nacional, en coordinación con el Ministerio Público y la Autoridad Nacional de Aduanas.