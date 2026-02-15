Decomisan 1,702 paquetes de droga este sábado de Carnaval en costas de Los Santos

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

En una operación antidrogas desarrollada este sábado 14 de febrero, en plena celebración de San Valentín y de las festividades de Carnaval, al suroeste de Cambutal, la Fiscalía de Drogas de Los Santos decomisó 43 bultos que contenían 1,702 paquetes de presunta sustancia ilícita, informaron fuentes oficiales.

El operativo fue ejecutado de manera conjunta por el Ministerio Público y el Servicio Nacional Aeronaval (Senan), como parte de las acciones de vigilancia y control contra el narcotráfico en el litoral Pacífico durante estos días de fiestas.

Durante la diligencia fueron aprehendidos dos ciudadanos de nacionalidad colombiana, quienes quedaron a órdenes de las autoridades competentes. En la acción también fue incautada un arma de fuego.

Dos hombres fueron detenidos y casi dos toneladas de drogas fueron incautadas al suroeste de Cambutal, Los Santos. Cortesía/Senan

Según los reportes preliminares, el cargamento supera la tonelada de presunta droga. El Ministerio Público informó que adelantará las audiencias de control de garantías para la legalización de la aprehensión, imputación de cargos y eventual solicitud de medidas cautelares.