Panamá, 15 de febrero del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    OPERATIVO

    Decomisan 1,702 paquetes de droga este sábado de Carnaval en costas de Los Santos

    José González Pinilla
    Decomisan 1,702 paquetes de droga este sábado de Carnaval en costas de Los Santos
    Dos hombres fueron detenidos y casi dos toneladas de drogas fueron incautadas al suroeste de Cambutal. Cortesía/Senam

    En una operación antidrogas desarrollada este sábado 14 de febrero, en plena celebración de San Valentín y de las festividades de Carnaval, al suroeste de Cambutal, la Fiscalía de Drogas de Los Santos decomisó 43 bultos que contenían 1,702 paquetes de presunta sustancia ilícita, informaron fuentes oficiales.

    El operativo fue ejecutado de manera conjunta por el Ministerio Público y el Servicio Nacional Aeronaval (Senan), como parte de las acciones de vigilancia y control contra el narcotráfico en el litoral Pacífico durante estos días de fiestas.

    Durante la diligencia fueron aprehendidos dos ciudadanos de nacionalidad colombiana, quienes quedaron a órdenes de las autoridades competentes. En la acción también fue incautada un arma de fuego.

    Decomisan 1,702 paquetes de droga este sábado de Carnaval en costas de Los Santos
    Dos hombres fueron detenidos y casi dos toneladas de drogas fueron incautadas al suroeste de Cambutal, Los Santos. Cortesía/Senan

    Según los reportes preliminares, el cargamento supera la tonelada de presunta droga. El Ministerio Público informó que adelantará las audiencias de control de garantías para la legalización de la aprehensión, imputación de cargos y eventual solicitud de medidas cautelares.

    José González Pinilla

    Editor


    Eventos de tustiquetes.com

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Crisis energética en Cuba obliga a mudar a Panamá los partidos de la eliminatoria mundialista de baloncesto. Leer más
    • Cepanim: jubilados deberán registrarse en web del MEF para recibir pago en junio de 2026. Leer más
    • Imputan cargos y ordenan detención provisional a mujer que fingía ser arquitecta del Metro. Leer más
    • Ministerio Público busca a hombre vinculado a presunta apropiación de dinero para bien inmueble. Leer más
    • La naviera china Cosco afirma que su puerto de Chancay no afecta a la soberanía peruana. Leer más
    • Morgan Stanley prevé que el gobierno de Mulino intentará reabrir la mina Cobre Panamá por decreto. Leer más
    • Parque Omar informa que no ha autorizado el ‘Primer Encuentro de Therians en Panamá’. Leer más