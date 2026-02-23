Panamá, 23 de febrero del 2026

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    Decomisan 1,777 paquetes de droga en dos contenedores que tenían como destino Reino Unido

    Henry Cárdenas P.
    Este año la Aeronaval ha decomisado 16.8 toneladas. Cortesía

    El Servicio Nacional Aeronaval informó del decomiso de 1,777 paquetes con droga en dos contenedores que tenían como destino Reino Unido.

    De acuerdo con información de la entidad, la incautación se registró en medio de labores de control y análisis de carga en puertos del país por unidades de la Sección de Inteligencia Portuaria.

    Se informó que los paquetes de droga estaban en un buque mercante, en tránsito en un puerto del Caribe panameño, y que tenía como punto de partida Guayaquil, Ecuador. Se agrega que la carga tenía como destino final el London Gateway Port, en el Reino Unido.

    El Servicio Aeronaval indicó que, al aplicarse los protocolos de verificación física y tecnológica, se constató que ambos contenedores presentaban alteraciones en sus sellos de seguridad.

    Seguidamente, se coordinó con la Fiscalía de Drogas y se procedió con el desembarco e inspección formal para realizar las diligencias de allanamiento y registro.

    Según las autoridades, en lo que va de 2026 se han decomisado 16.8 toneladas de sustancias ilícitas, tras 14 operaciones.

