Panamá, 10 de junio del 2026
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    Operativo

    Decomisan 1,790 paquetes de droga en aguas de Veraguas

    Henry Cárdenas P.
    Decomisan 1,790 paquetes de droga en aguas de Veraguas
    Se informó que, en lo que va de 2026, la Aeronaval ha incautado 36,618 paquetes de sustancias ilícitas. Cortesía

    El Servicio Nacional Aeronaval informó este martes 9 de junio del decomiso de 1,790 paquetes de droga al suroeste de isla Jicarón, provincia de Veraguas, y de la aprehensión de tres hombres de nacionalidad nicaragüense.

    De acuerdo con las autoridades panameñas, el operativo se desarrolló con el apoyo de la Guardia Costera de Estados Unidos, como parte de tareas de control del tráfico marítimo ilegal.

    El Servicio Aeronaval indicó que los agentes detectaron el desplazamiento inusual de una lancha y se procedió a interceptar la embarcación.

    Se coordinó con la Fiscalía de Drogas de Veraguas para el traslado de los tripulantes y los bultos decomisados hacia la estación aeronaval de Quebrada de Piedra.

    Se reportó que, durante el traslado de la lancha incautada, la embarcación naufragó producto de las condiciones climatológicas adversas. No obstante, se explica que los tripulantes fueron salvaguardados y la carga, asegurada.

    Se informó que, en lo que va de 2026, la Aeronaval ha incautado 36,618 paquetes de sustancias ilícitas a través de 56 operaciones exitosas.

    Henry Cárdenas P.

    Portadista


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