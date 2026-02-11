Panamá, 11 de febrero del 2026

    Decomisan 262 paquetes de droga en aguas de Punta Chame; aprehenden a tres hombres

    Henry Cárdenas P.
    Se coordinó con la Fiscalía de Drogas de Panamá Oeste para los trámites correspondientes. Cortesía

    En un operativo desarrollado en aguas de Punta Chame, provincia de Panamá Oeste, agentes del Servicio Nacional Aeronaval decomisaron 262 paquetes de droga que eran transportados en una lancha rápida, logrando la aprehensión de tres hombres.

    La incautación de la sustancia ilícita se dio en medio de la Operación Escudo Protector, cuando durante un patrullaje se detectó el desplazamiento inusual de la lancha rápida.

    El Servicio Nacional Aeronaval informó que los tripulantes trataron de darse a la fuga, arrojando al agua parte de la carga, para ganar más velocidad en la huida, pero tras la persecución fueron detenidos.

    Se coordinó con la Fiscalía de Drogas de Panamá Oeste para el traslado de las personas y la mercancía decomisada, para los trámites correspondientes.

    De acuerdo con los datos de la entidad, en lo que va de 2026 se han decomisado cerca de 11.1 toneladas de droga en nueve operativos.

