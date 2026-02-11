Decomisan 262 paquetes de droga en aguas de Punta Chame; aprehenden a tres hombres

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

En un operativo desarrollado en aguas de Punta Chame, provincia de Panamá Oeste, agentes del Servicio Nacional Aeronaval decomisaron 262 paquetes de droga que eran transportados en una lancha rápida, logrando la aprehensión de tres hombres.

La incautación de la sustancia ilícita se dio en medio de la Operación Escudo Protector, cuando durante un patrullaje se detectó el desplazamiento inusual de la lancha rápida.

El Servicio Nacional Aeronaval informó que los tripulantes trataron de darse a la fuga, arrojando al agua parte de la carga, para ganar más velocidad en la huida, pero tras la persecución fueron detenidos.

Se coordinó con la Fiscalía de Drogas de Panamá Oeste para el traslado de las personas y la mercancía decomisada, para los trámites correspondientes.

De acuerdo con los datos de la entidad, en lo que va de 2026 se han decomisado cerca de 11.1 toneladas de droga en nueve operativos.