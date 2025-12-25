Panamá, 25 de diciembre del 2025

    Narcotráfico

    Decomisan 301 paquetes de droga en un puerto del Pacífico panameño

    Henry Cárdenas P.
    De acuerdo con el Senan, en este 2025 se han incautado 63,578 paquetes de sustancias ilícitas. Cortesía

    El Servicio Nacional Aeronaval (Senan) informó sobre la incautación de 301 paquetes con droga dentro de un contenedor, que tenía como destino final China.

    De acuerdo con el estamento de seguridad, los paquetes fueron hallados en cinco sacos, en un contenedor de una embarcación que estaba en tránsito en un puerto del Pacífico panameño.

    El Senan reportó que el decomiso se llevó a cabo en medio de las tareas de control del tráfico marítimo y que el contenedor no contaba con el respectivo sello de seguridad.

    De igual forma, las autoridades indicaron que la embarcación procedía de Callao, Perú; tras transitar por Panamá, pasará por Manzanillo, México y que el destino final es Qingdao, China.

    Se coordinó con la Fiscalía de Drogas del Ministerio Público para realizar la diligencia de allanamiento y registro del contenedor.

    De acuerdo con el Senan, en este 2025 se han incautado 63,578 paquetes de sustancias ilícitas, a través de 131 operaciones.

