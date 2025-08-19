Panamá, 19 de agosto del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

    Decomisan 480 monedas ‘martinellis’ y mercancía valorada en 100 mil dólares en Alcalde Díaz

    Henry Cárdenas P.
    Decomisan 480 monedas ‘martinellis’ y mercancía valorada en 100 mil dólares en Alcalde Díaz
    El operativo se llevó a cabo en el corregimiento de Alcalde Díaz. Cortesía

    La Policía Nacional informó este martes 19 de agosto del decomiso de 480 monedas martinellis, que se presumen son falsificadas, y cajas y sacos con mercancía valorada en cerca de 100 mil dólares, en medio de la Operación Omega en Alcalde Díaz, al norte de la provincia de Panamá.

    Un reporte de la Policía detalla que en la diligencia se ubicaron 104 cajas y 9 sacos con productos para autos, ropa y 23 cajas de bujías.

    La acción de allanamiento fue realizada en coordinación con funcionarios del Ministerio Público e inspectores de la Autoridad Nacional de Aduanas, y las investigaciones están relacionadas con la presunta comisión del delito contra la propiedad intelectual.

    Los productos decomisados fueron puestos a órdenes de la autoridad competente. Hasta el momento no se reportan personas detenidas por este caso.

    Henry Cárdenas P.

    Portadista


    Eventos de tustiquetes.com

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Bono de $50 para jubilados y pensionados: CSS gestiona para que el pago llegue a tiempo. Leer más
    • Aclaración: estos son los ocho magistrados que firmaron el acuerdo que da vida a las jubilaciones especiales. Leer más
    • IMHPA emite aviso de vigilancia por efectos indirectos del huracán Erin en Panamá. Leer más
    • Boxeo: El Nica Concepción cae noqueado a manos del invicto filipino Kenneth Llover. Leer más
    • Por qué Nicaragua declaró propiedad estatal todo el territorio a menos de 15 km de sus fronteras. Leer más
    • Meduca entrega 11 órdenes de proceder por $86 millones para mejoras y construcción de escuelas. Leer más
    • Cámara Marítima alerta por anteproyecto de ley que propone derogar el contrato entre el Estado y Panama Canal Railway Company. Leer más