Decomisan 480 monedas ‘martinellis’ y mercancía valorada en 100 mil dólares en Alcalde Díaz

La Policía Nacional informó este martes 19 de agosto del decomiso de 480 monedas martinellis, que se presumen son falsificadas, y cajas y sacos con mercancía valorada en cerca de 100 mil dólares, en medio de la Operación Omega en Alcalde Díaz, al norte de la provincia de Panamá.

Un reporte de la Policía detalla que en la diligencia se ubicaron 104 cajas y 9 sacos con productos para autos, ropa y 23 cajas de bujías.

La acción de allanamiento fue realizada en coordinación con funcionarios del Ministerio Público e inspectores de la Autoridad Nacional de Aduanas, y las investigaciones están relacionadas con la presunta comisión del delito contra la propiedad intelectual.

Los productos decomisados fueron puestos a órdenes de la autoridad competente. Hasta el momento no se reportan personas detenidas por este caso.