Decomisan 571 paquetes de droga al sur de Punta Coco

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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En una operación realizada al sur de Punta Coco, en el archipiélago de Las Perlas, agentes del Servicio Nacional Aeronaval (Senan) decomisaron 571 paquetes de droga y aprehendieron a tres personas.

En el operativo, desarrollado en el Pacífico panameño, los agentes detectaron acciones irregulares de una embarcación de pesca artesanal, lo que llevó a proceder con la inspección.

En un comunicado, el Senan informó que, tras la verificación, se ubicó la sustancia ilícita oculta en las bodegas de carga.

Se coordinó con la Fiscalía de Drogas de la provincia de Panamá para los trámites correspondientes. Se reportó que la embarcación, los tripulantes y la evidencia fueron trasladados a la Base Naval Noel Antonio Rodríguez Justavino, ubicada en Veracruz, Arraiján.

De acuerdo con el Senan, en lo que va de este año se han decomisado 40,472 paquetes de sustancias ilícitas, producto de 64 operaciones realizadas a nivel nacional.