Panamá, 21 de abril del 2026

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    Pacífico panameño

    Decomisan 650 paquetes de droga en el archipiélago de Las Perlas; detienen a tres personas

    Henry Cárdenas P.
    Decomisan 650 paquetes de droga en el archipiélago de Las Perlas; detienen a tres personas
    Le droga fue decomisada en una embarcación en el archipiélago de Las Perlas. Cortesía

    Un nuevo decomiso en el Pacífico panameño reportó el Servicio Nacional Aeronaval, tras la retención de una embarcación que transportaba 650 paquetes con droga.

    De acuerdo con el reporte preliminar, el decomiso se registró durante labores de patrullaje en el archipiélago de Las Perlas, en momentos en que la nave se desplazaba de forma inusual.

    Según las autoridades, la nave fue inspeccionada por los agentes aeronavales, quienes ubicaron la droga y procedieron con la detención de los tres hombres que estaban a bordo.

    Se coordinó con la Fiscalía de Drogas de la provincia de Panamá para los trámites correspondientes.

    De acuerdo con los datos del Servicio Nacional Aeronaval, en lo que va de este 2026 se han decomisado 23.7 toneladas de sustancias ilícitas, luego de 32 operaciones realizadas en distintos puntos del país.

    Henry Cárdenas P.

    Portadista


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