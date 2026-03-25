Decomisan 680 kilos de drogas cerca de Punta Coco

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Una operación del Servicio Nacional Aeronaval (Senan) dio con el decomiso de 680 kilos de cocaína, que fueron ubicados dentro de una embarcación en las inmediaciones de la isla de Punta Coco, en el Archipiélago de Las Perlas.

La droga fue ubicada cuando una nave patrullera del Senan realizó el abordaje de una lancha, que era operada por dos hombres, y se ubicaron varios bultos con droga.

La lancha, que se desplazaba hacia las costas, era monitoreada por el Senan por movimientos sospechosos, razón por la cual se procedió a su verificación para determinar su procedencia y la carga que transportaba.

La droga y los aprehendidos fueron puestos a órdenes de la Fiscalía de Drogas para el inicio de las investigaciones y determinar la procedencia de la droga y su destino final.

En la operación se aprehendio a dos personas en las inmediaciones de Punta Coco.

En lo que va del año, el Senan ha decomisado un total de 20.5 toneladas de drogas en 24 operaciones. Los decomisos realizados en 2026 se han concentrado en áreas como Playa Bongo, en Isla del Rey, del Archipiélago de Las Perlas; Santa Isabel, Turtle Cay y Miramar, en la Costa Arriba de Colón; así como otras áreas del Caribe central y Pacífico central.

También se han logrado varios decomisos de drogas en contenedores que se encontraban en tránsito por los puertos del Pacífico y el Atlántico. Las autoridades investigan a pandillas locales dedicadas a la contaminación de contenedores con drogas hacia puertos europeos.