Panamá, 23 de enero del 2026

    Operación Marca Falsa

    Decomisan 9,382 artículos presuntamente falsificados, valorados en 95 mil dólares

    Henry Cárdenas P.
    Decomisan 9,382 artículos presuntamente falsificados, valorados en 95 mil dólares
    Operativo en en Villa de Las Fuentes. Cortesía

    La Policía Nacional informó que, en coordinación con el Ministerio Público, llevó a cabo una diligencia de allanamiento en dos residencias ubicada en Betania, logrando decomisar mercancía presuntamente falsificada, con un valor de 95 mil dólares.

    De acuerdo con las autoridades, la diligencia se realizó dentro de la Operación Marca Falsa, en dos residencias ubicadas en el sector de Villa de Las Fuentes, y se aprehendió a una mujer de 32 años.

    Se informó que en la operación se contabilizaron 9,382 artículos, entre los que había calzados, prendas de vestir, gorras y otros accesorios.

    La Policía informó que las investigaciones continúan con la finalidad de ubicar a otras personas posiblemente involucradas en este caso.

