Decomisan 999 paquetes con droga en un contenedor que tenía como destino Perú

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El Servicio Nacional Aeronaval informó este domingo 19 de abril que en las últimas horas se decomisaron 999 paquetes con droga en un puerto del Pacífico panameño.

De acuerdo con un reporte de la entidad, el operativo se se desarrolló en medio de acciones de inteligencia, donde se detectaron anomalías en el sello de seguridad de un contenedor, que tenía como ruta el puerto de Charleston, Estados Unidos, con tránsito en Panamá y destino final el puerto del Callao, Perú.

En la diligencia se coordinó con el Ministerio Público y se contabilizaron 20 maletines con la mercancía.

Según el Servicio Nacional Aeronaval, en lo que va de este año 2026, ha decomisado 25,561 paquetes de sustancias ilícitas, mediante 31 operaciones en diferentes partes del país.